مفاجأة غير سارة.. سعر هاتف "آيفون 15" الجديد سيتجاوز 2000 دولار

من المتوقع أن يكون أغلى طراز من هاتف "آيفون 15" من أبل هو أغلى هاتف للشركة حتى الآن ويكلف أكثر من 2000 دولار.

وقدّر مطلعون على الصناعة أن سعر نسخة "آيفون 15 ماكس 2 تيرابايت"، سيبلغ 2099 دولاراً، وهو أعلى بكثير من نقطة الدخول لجهاز كمبيوتر محمول MacBook Pro مقاس 13 بوصة (1299 دولاراً)، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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بدأ سعر هاتف "iPhone 14 Pro Max 1TB" العام الماضي بسعر 1599 دولاراً للمقارنة.

كما يوحي الاسم، سيكون هاتف "آيفون" الجديد هو الأول الذي يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، ويُشاع أنه يتميز بطبقة نهائية من التيتانيوم، وكاميرا مطورة وشريحة جديدة قوية.

ومن المقرر أن تكشف شركة أبل النقاب عن "آيفون 15" في 12 سبتمبر، ولكن من المحتمل ألا يتم شحن نسخة "برو ماكس" حتى أكتوبر بسبب مشكلات سلسلة التوريد.

أصدرت "أبل"، أول نسخة هاتف تحمل اسم "برو ماكس" عند إطلاق "آيفون 11" في عام 2019 بسعر يبدأ من 1099 دولاراً – وطرحت هاتفها التالي "آيفون 12 برو ماكس" بنفس السعر تقريباً.

وعندما أطلقت شركة أبل الهاتف الذكي المتطور في عام 2021، ارتفع سعر نسخة 1 تيرابايت إلى 1599 دولاراً.

كما سيحمل هاتف آيفون الجديد تقنية متطورة خاصة بتكبير الصور قد تصل إلى 10X.

ومع التكنولوجيا المضافة، سيكون التحول إلى التيتانيوم مثاليا.

وفي حين أن التيتانيوم ينافس الفولاذ في القوة، فإنه يمكن أن يكون أخف بنسبة تصل إلى 45%، مما قد يجعل حمل هذه النماذج أسهل بكثير.

يمكن للتيتانيوم تحمل درجات الحرارة المرتفعة بشكل أفضل من الفولاذ، مما يوفر حماية مماثلة ضد أضرار المياه.