"أسطول" للعربية: نستبعد تعويم الجنيه المصري في الفترة الحالية

قال العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد لطفي، إن توقعات تحرير سعر صرف الجنيه ربما كان لها دور في صعود البورصة المصرية في الفترة الماضية.

وأضاف في مقابلة مع " العربية" " خلال العام ونصف الماضي وهي الفترة التي تلت تعويم الجنيه في مارس من عام 2022، وجد الكثير من المتعاملين في البورصة الأفراد منهم والمؤسسات أن الاستثمار في البورصة المصرية من أفضل أوجه الاستثمار في الفترة الحالية لعدة أسباب أولها أنه عندما يحدث تعويم لسعر العملة يكون الصعود كبيرا للأسهم نظرا لأنها يتم إعادة تقييمها على أساس سعر الدولار، وبعض الأسهم ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسب وصلت 200%، بجانب سهولة دخول السوق والخروج منها".

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وأوضح أن أوجه الاستثمار متعددة مثل الذهب وصناديق التحوط و العقارات ولكن الاستثمار في البورصة المصرية أصبح مفضلا لكثير من المستثمرين أفرادا ومؤسسات بعدما وجدوا أنه من أفضل أوجه الاستثمار.

واستبعد لطفي أن يحدث تعويم لسعر صرف الجنيه في الفترة الحالية استنادا لتصريحات سابقة من رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وذكر أن نتائج أعمال الشركات هى الحافز والداعم للصعود الكبير لمؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث جاءت نتائج النصف الأول من العام جيدة جدا، ما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لارتفاعات تاريخية.

وتوقع أن يستمر صعود البورصة المصرية في الفترة المقبلة بغض النظر عن تحرير سعر الصرف من عدمه خاصة أن ارتفاع السوق في الفترة الماضية كان مدعوما من المستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات أيضا.

وقال إن دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق لشراء الأصول والشركات الحكومية المطروحة ربما يواجه عائق سعر صرف السوق.