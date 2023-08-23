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الفائدة

"Equiti Group": هذا السيناريو الأكثر ترجيحا بشأن أسعار الفائدة الأميركية

أكد أن التضخم يبدو أكثر صعوبة بالمقارنة مع توقعات الفيدرالي الأميركي

دبي - العربية.نت
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يترقب المستثمرون، ندوة جاكسون هول السنوية للبنوك المركزية في ولاية وايومنج الأميركية في وقت لاحق من الأسبوع، بحثا عن أي تلميحات حول رفع أسعار الفائدة، مع التركيز بشكل خاص على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة.

وأدت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية في الآونة الأخيرة إلى زيادة الرهانات على أن البنك المركزي سوف يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

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قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "Equiti Group" رائد الخضر، إن الاجتماع المرتقب للبنوك المركزية هذا الأسبوع يعد الحدث الأبرز الذي يحظى بمتابعة وثيقة في أوساط المستثمرين للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

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وأوضح الخضر، في مقابلة مع "العربية"، أن السيناريو الأكثر ترجيحا أن يعلن رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، عن التوجه نحو زيادة الفائدة مرة إضافية في سبتمبر المقبل مع الاحتفاظ بمستوياتها مرتفعة لمنتصف العام المقبل، مضيفا :"هذا السيناريو نسبة حدوثه تتجاوز 80%".

وأضاف أن الشيء الأبرز هو أن التضخم في هذه اللحظة يبدو أكثر صعوبة بالمقارنة مع توقعات الفيدرالي، وهو ما يتطلب مزيدا من الضغط.

وأشار إلى أن قراءة مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين، كلها مؤشرات تدل على أن التضخم أكثر بطأ في التراجع من التوقعات، وهو ما يتطلب مستويات فائدة مرتفعة نسبيا لفترة أطول وإن كانت على حساب النمو الاقتصادي.

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