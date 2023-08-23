"XS.com" للعربية: الأسواق العالمية ستواجه نقصاً حاداً في السيولة

قال رئيس قسم الأبحاث في "XS.com" أحمد نجم، إن الأسواق العالمية أصبحت تسعر المعطيات المنطقية الآنية والمستقبلية، وهي أن أسعار الفائدة الأميركية لن تنخفض الآن، بل ولا في المستقبل القريب، حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

وأضاف نجم في مقابلة مع "العربية" اليوم الأربعاء، أن أرقام التضخم تزيد الآن ومرشحة للزيادة في بعض الاقتصادات، مشيراً إلى أن الحديث عن رفع جديد لأسعار الفائدة هو ما يحطم الآمال في الأسواق العالمية التي كانت تأمل في حصول خفض قبل نهاية العام.

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وتابع: "يضاف إلى تلك المشكلة معضلة أخرى وهي نقص السيولة، بحيث أن مستويات النقص وصلت إلى المرحلة التي أدت إلى أزمة البنوك الأخيرة، وبالتالي لا بد من أن نضع في الحسبان الوضع الذي ستكون عليه الأسواق مع نقص السيولة التي بدأت تنخفض بشكل حاد".

كانت صحيفة "فاينانشال تايمز -FT" ذكرت أن الأسهم العالمية تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام في أغسطس الجاري .

وقالت إن مؤشرات S&P 500 الأميركي وCSI 300 الصيني وStoxx 600 الأوروبي خسرت نحو 2.8 تريليون دولار حتى 21 أغسطس، وقدرت الخسائر الإجمالية لهذه المؤشرات بنحو 5% من قيمتها الإجمالية في 3 أسابيع بحسب بيانات Refinitiv.

وتجاوزت الخسائر القيمة السوقية الكاملة لمؤشر FTSE 100 البريطاني.