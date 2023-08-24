روسيا ترفع قيود توزيعات الأرباح للأجانب.. لكن بشروط!

رفعت روسيا القيود المفروضة على توزيعات الأرباح للأجانب الذين يستثمرون في اقتصاد البلاد، ما يؤدي جزئيا إلى إلغاء القيود التي تم فرضها بعد وقت قصير من بدء الكرملين حربه في أوكرانيا.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الأربعاء إن الشركات يمكنها الآن إعادة الأرباح إلى المستثمرين غير المقيمين دون قيود، لكن حجم تلك المدفوعات يجب ألا يتجاوز حجم استثماراتها في روسيا. وقالت الوزارة إن الحد السابق لتوزيعات الأرباح كان محددا بما لا يزيد عن 50% من أرباح العام السابق.

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ومن أجل الحصول على المدفوعات، يجب على غير المقيمين تخصيص رأس المال للاقتصاد الروسي أو من بدء في الاستثمار اعتباراً من 1 أبريل 2023، بما في ذلك توسيع القدرة الإنتاجية وتطوير تقنيات جديدة.

وفرضت روسيا قيودا على التحويلات المالية المستحقة للمستثمرين أو المقرضين من الدول التي اعتبرتها "غير ودية" في مارس 2022، بعد أسابيع من غزو أوكرانيا.

وبموجب مرسوم الكرملين، كان لا بد من تحويل هذه المدفوعات إلى حسابات مصرفية خاصة بالروبل، وتم منعهم من السفر إلى الخارج دون الحصول على إذن خاص من الحكومة.

اقترح الرئيس فلاديمير بوتين في مارس إمكانية تخفيف قواعد دفع الأرباح.

ويتناقض تحرك الحكومة بشأن توزيعات الأرباح مع النهج العدائي المتزايد الذي يتبعه الكرملين تجاه الشركات التي تعهدت بسحب عملياتها داخل البلاد بعد الحرب. استولت روسيا على الأصول المحلية للشركات، بما في ذلك شركة صناعة الزبادي "دانون"، وشركة "Carlsberg A/S"، وعينت حلفاء لإدارتها.