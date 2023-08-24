الصين تعلق واردات المأكولات البحرية من اليابان خوفاً من الإشعاع.. ما القصة؟

ستعلق الحكومة الصينية بشكل شامل واردات المأكولات البحرية من اليابان ردا على بدء إطلاق مياه الصرف المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة".

وقال مكتب الجمارك الصيني في بيان إن هذه الخطوة تؤثر على المنتجات المائية القادمة من اليابان وتدخل حيز التنفيذ من اليوم الخميس. وذكر البيان أن القرار يهدف إلى منع مخاطر التلوث الإشعاعي الناجم عن مياه الصرف النووية وضمان سلامة الغذاء.

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وتعهدت بكين في وقت سابق من هذا الأسبوع باتخاذ "الخطوات الضرورية" غير المحددة لحماية سلامة الأغذية والبيئة البحرية. وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت وزارة البيئة الصينية إنها ستكثف مراقبة الإشعاع في المناطق البحرية في البلاد وتراقب أي تأثير من جراء الإطلاق.

وتحظر الصين بالفعل واردات المواد الغذائية من 10 محافظات حول محطة فوكوشيما. وأعلنت حكومة هونغ كونغ هذا الأسبوع فرض حظر على واردات المأكولات البحرية من تلك المقاطعات نفسها، و4 منها غير ساحلية.

وقد قالت الحكومة اليابانية مراراً وتكراراً إن عملية الإطلاق سوف تفي بمعايير السلامة، وأن عمليات تصريف مماثلة لمياه الصرف النووي المعالجة شائعة نسبياً في القطاع النووي.

وخلصت مراجعة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى عامين إلى أن استراتيجية اليابان لن يكون لها تأثير يذكر على الناس والبيئة.