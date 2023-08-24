انتهاء فترة تكليف "رامي الدكاني" قائماً بأعمال رئيس البورصة المصرية

انتهت رسمياً فترة تكليف رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، قائماً بالأعمال لمدة عام، وفقاً للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 25 أغسطس العام الماضي.

وقالت مصادر مقربة من رئيس البورصة المصرية، لـ "العربية.نت"، إنه ودّع العاملين في البورصة اليوم الخميس، بعدما تأخر خطاب التجديد له لفترة ولاية ثانية.

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كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قراراً في 7 أغسطس الجاري، بالتجديد لـ محمد فريد، قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أصدر قرارا الأسبوع الماضي، بإعادة تعيين حسن عبدالله، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.