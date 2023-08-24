خبير للعربية: باستثناء قطاع واحد.. توقعات بانخفاض الأسواق العالمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "زيلا" كابيتال وائل زيادة، إن أداء الشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال العام القادم سيكون أداؤها مختلفا في الأشهر أو السنوات المقبلة أيضا عن بقية الأسواق.

وقال زيادة في مقابلة مع قناة "العربية"، إن بقية الأسواق مازالت ضعيفة للغاية، حيث فقط الأسهم حول العالم نحو 3 تريليونات دولار منذ مطلع الشهر الجاري.

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وقد خسرت مؤشرات S&P 500 الأميركي وCSI 300 الصيني وStoxx 600 الأوروبي خسرت نحو 2.8 تريليون دولار حتى 21 أغسطس، وقدرت الخسائر الإجمالية لهذه المؤشرات بنحو 5% من قيمتها الإجمالية في 3 أسابيع بحسب بيانات Refinitiv، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز -FT".

وتأتى التراجعات وسط توقعات ببقاء الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول ومخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وأضاف أن"شهر أغسطس كان واحدا من أسوأ الأشهر لسوق الأسهم، ولكن عند نظرنا إلى سهم "إنفيديا" فنرى أن الوضع مختلف، وسيظل رالي أسهم الذكاء الاصطناعي مستمرا وسيكون مختلفا عن بقية السوق خلال 12 شهرا مقبلة".

وفيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الأميركي، أشار زيادة إلى أن الفيدرالي استطاع حتى الآن تحجيم التضخم وليس السيطرة عليه. "ليتم السيطرة عليه يجب أن نرى هبوط في الاقتصاد الحقيقي وهو ما لم يحدث بعد.

وتوقع أن يحدث هبوط في الاقتصاد الأميركي في الفترة الماضية مما ينعكس على نتائج وأرباح الشركات. هذه حقيقة لم تنعكس في سوق الأسهم بعد".

ومن أبرز ما تترقبه الأسواق حاليا هي تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الجمعة ضمن اجتماع الاحتياطي السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج، والذي سيعقد في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/آب.

وتسعى الأسواق لمحاولة معرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.