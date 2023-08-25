أعلى دافع ضريبة في بريطانيا يضاعف ثروته إلى 10.8 مليار دولار

ضاعف أكبر دافع ضرائب في بريطانيا ثروته تقريباً بعد أن دفعت شركته التجارية المالية أرباحاً بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار أميركي)ـ وهو ما جعل ثروته الإجمالية تتجاوز 10.8 مليار دولار أميركي، وذلك على الرغم من المبلغ الضخم من الضرائب الذي يقوم بتسديده للحكومة.

ويشكو الكثير من البريطانيين أو المقيمين في بريطانيا من الارتفاع الكبير في الضرائب المفروضة عليهم، خاصة ضريبة الدخل التي ترتفع تصاعدياً كلما زاد دخل الفرد، حيث ترتفع نسبتها لذوي الدخول المرتفعة وهو ما يجعلهم يدفعون مبالغ ضخمة من دخولهم المالية.

مادة اعلانية

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية إن ثروة أليكس جيركو، وهو مؤسس ومالك شركة (XTX Markets) للتداول الكمي، أصبحت الآن تُقدر بنحو 10.8 مليار دولار (8.5 مليار جنيه إسترليني)، وذلك بفضل حصته في الشركة والمدفوعات التي قام بإيداعها.

وتدفقت أرباح كبيرة على ثروة جيركو بعد أن أعلنت (XTX) عن زيادة في الأرباح إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، حسبما أظهرت الملفات الحكومية التي نشرتها الهيئة المشرفة على الشركات في بريطانيا، وهذا يمثل قفزة بمقدار النصف عن أداء عام 2021.

وقد أضافت الزيادة في الأرباح والمدفوعات نحو 5 مليارات دولار إلى صافي ثروة جيركو، بحسب تقديرات وكالة "بلومبرغ"، وهو ما يعني أن ثروته تضاعفت على الرغم من المبالغ الضخمة التي يدفعها كضرائب.

وتصدر الرجل البالغ من العمر 43 عاماً بالفعل قائمة دافعي الضرائب التي نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" بعد أن دفع ما يقرب من نصف مليار جنيه إسترليني للخزانة العام الماضي، وكان في السابق في المركز العاشر على القائمة.

وفي العام الماضي، غرد جيركو قائلا: "أنا سعيد للغاية بدفع الكثير من الضرائب، وأيضا لصالح الدخل الأساسي العالمي وضرائب الثروة".

ورجل الأعمال جيركو حاصل على شهادة الرياضيات من جامعة موسكو الحكومية، وانتقل إلى بريطانيا في عام 2006 حيث أنشأ شركة (XTX) في عام 2015 بعد أن عمل في لندن بعدة وظائف، بما في ذلك عمله كوسيط تداول في "دويتشة بنك".

وجيركو هو الرئيس التنفيذي المشارك لشركة (XTX)، ويمتلك جيركو حصة تبلغ 75% في الشركة، وهو ما يمثل غالبية ثروته.

وتوزيعات الأرباح الكبيرة والارتفاع في قيمة (XTX) يعني أن جيركو أصبح الآن أكثر ثراءً من بعض أكبر الأسماء في الصناعة البريطانية. وثروته البالغة 10.8 مليار دولار تضعه في المركز الخامس في تصنيف "بلومبرغ" لأغنى المواطنين البريطانيين.

ويتصدر القائمة السير جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس، بثروة صافية قدرها 17.6 مليار دولار، يليه السير جيمس دايسون بقيمة 15.7 مليار دولار.

وولد جيركو في موسكو، وحصل على الجنسية البريطانية في عام 2016 وانتقد بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا.