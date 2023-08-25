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محل لبيع الهواتف المحمولة في مصر (رويترز)
محل لبيع الهواتف المحمولة في مصر (رويترز)
خاص

مصر.. واردات المحمول تتراجع 97% لـ 282 ألف دولار فقط

مقابل نحو 13.595 مليون دولار خلال فترة المقارنة قبل عام

القاهرة - خالد حسني
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كشفت بيانات رسمية حديثة، استمرار تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال شهر مايو الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال شهر مايو الماضي نحو 282 ألف دولار، مقارنة بنحو 13.595 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته نحو 13.313 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 97.9%.

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وأشارت البيانات إلى أن واردات مصر من الهواتف المحمولة جاءت ضمن أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 274.756 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل نحو 304.086 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 29.330 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 9.6%.

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ورغم التراجع المسجل في واردات معظم السلع الاستهلاكية، إلا أن واردات السيارات شهدت ارتفاعا لأول مرة منذ عدة أشهر، حيث سجلت نحو 169.399 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 123.126 مليون دولار خلال شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 46.273 مليون دولار، بنسبة زيادة تبلغ نحو 37.5%.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 7.12 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ نحو 73 مليون دولار، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 9.4%.

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