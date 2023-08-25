20 مليار جنيه مكاسب بورصة مصر ومؤشرها صوب أعلى مستوى في سنوات

واصلت البورصة المصرية مكاسبها الأسبوعية متجاهلة اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، وواصل مؤشرها الرئيسي الصعود ليقترب من أعلى مستوى في سنوات.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع الحالي بنسبة 1.64% لتربح الأسهم المدرجة نحو 20 مليار جنيه، وذلك بعدما صعد من مستوى 1219 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1239 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

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على صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% مضيفاً نحو 238 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 17969 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 18207 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي، وهو ما يقرب من أعلى مستوى للمؤشر في سنوات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.6% رابحاً نحو 362 نقطة مرتفعاً من مستوى 21728 نقطة إلى نحو 22090 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% مضيفاً نحو 97 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 7526 نقطة إلى نحو 7623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2% رابحاً نحو 73 نقطة بعدما صعد من 3628 نقطة إلى نحو 3702 نقطة. وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% مضيفاً نحو 90 نقطة مرتفعاً من مستوى 5353 نقطة إلى نحو 5443 نقطة.

وزاد مؤشر "تميز" بنسبة 1.6% رابحاً نحو 91 نقطة بعدما صعد من مستوى 5388 نقطة إلى نحو 5479 نقطة. وأخيراً، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.3% مضيفاً نحو 4 نقاط بعدما صعد من مستوى 1366 نقطة إلى نحو 1730 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.75%، والعرب على 6.14%، واستحوذت المؤسسات على 30.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.7 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالي.