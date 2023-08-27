مواصفات خيالية لأول فيلا متنقلة في العالم.. وهذا سعرها

ابتكرت شركة سويسرية فيلا فاخرة وبالغة الفخامة، وتتضمن كافة أنواع الرفاهية ووسائل الراحة، لكنها مقامة على سيارة متنقلة وليس على قطعة أرض، ويمكن التنقل بها بسهولة من مكان للآخر ومن بلد إلى بلد.

وتحتوي الفيلا الفارهة والأولى من نوعها في العالم على كافة أنواع الرفاهية وسبل الرخاء والراحة، فضلاً عن أنها تتكون من طابقين وتضم غرفاً للنوم والعديد من المرافق التي توفر الراحة للعائلة أو للأفراد خلال تنقلهم وترحالهم.

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والفكرة الأساسية لهذه الفيلا ليست جديدة، حيث إنها مقامة على مركبة متنقلة، حيث يوجد الكثير من المنازل المتنقلة على سيارات في مختلف أنحاء العالم، كما أنها تلقى رواجاً وانتشاراً في أوروبا، لكنَّ هذه الشركة السويسرية تمكنت من إنتاجها بمواصفات غير مسبوقة من قبل.

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن هذه الفيلا المتنقلة يصل ثمنها إلى 4 ملايين دولار أميركي، وهو ما يجعلها أغلى ثمناً من أي منزل أو فيلا تقليدية في العديد من المدن الأوروبية.

وتتميز هذه المركبة بأنها سكن متنقل ومذهل مكون من طابقين بزجاج أمامي ضخم على شكل عين السمكة، كما تضم غرفة "سبا" هي عبارة عن منتجع صحي صغير وأريكة بطول 13 قدماً.

والمركبة الجديدة من تطوير شركة "مارشي موبايل" السويسرية، حيث قامت بتطوير مركبة سكن متنقلة ذات طابقين مجهزة بكل ما يتعلق بكبار الشخصيات بما في ذلك أريكة بطول 13 قدماً، بحسب ما أورد تقرير جريدة "ديلي ميل".

وتحمل المركبة اسم (eleMMent Palazzo Superior) ووصفتها الجريدة البريطانية بأنها "فندق متنقل".

وتتميز هذه المركبة بزجاجها الأمامي الضخم على شكل عين السمكة وارتفاعها الشاهق البالغ 20 قدماً، وهي عبارة عن قصر يحتوي على صالة ومطبخ وغرفة للعلاج بالضوء من بين العديد من المرافق المتوفرة.

وتتناسب غرفة النوم الرئيسية على متن هذا القصر مع أعلى مواصفات الفخامة في العالم، حيث تضم سريراً يبلغ طوله 6 أقدام و6 بوصات، تم توفيره من قبل أرقى الشركات المصنعة في العالم، والتي يُقال إنها تصنع "الأسرّة الأكثر راحة في العالم".

ويصل سعر هذه المركبة إلى أربعة ملايين دولار أميركي، إلا أن سعرها يبدأ من مليوني دولار فقط لبعض الطرازات ذات المواصفات الأقل.

وقالت الشركة المصممة "إن هذه المركبة هي الطراز الأفضل لدينا والذي تم الاعتراف به في أكثر من 190 دولة باعتباره الأكثر فخامة، وبدون أدنى شك، المنزل المتنقل الأكثر تميزاً في العالم حتى الآن".

وأضافت: "إن تصميمها يتحدث عن نفسه، فهو يجمع بين ميزات التصميم من عوالم رياضة السيارات والطيران واليخوت لإنشاء تحفة فنية فريدة".

وتدعي شركة "مارشي موبايل" أن النافذة البانورامية الفريدة لهذه المركبة مستوحاة من أحدث سيارات السباق وحتى طائرات الهليكوبتر.

وخلف النافذة توجد "مقصورة القيادة" التي "تعمل مثل سيارة ليموزين فاخرة"، ويمكن الوصول إليها عن طريق أبواب منزلقة كهربائية ومجهزة "بلوحة قيادة طيران" متخصصة.

وتوجد صالة واسعة نسبياً خلف مقصورة القيادة، والتي يمكن رفعها للخارج وفوق جسم السيارة لإنشاء سطح مسور أعلى المركبة.

وقالت الشركة المنتجة إن مخطط الطابق الخاص بهذه المركبة سوف يدحض أي صور نمطية موجودة مسبقاً للمنازل المتنقلة، وتقول مارشي موبايل: "لقد خلقت هندستها الهادفة مساحة معيشة توفر أقصى قدر من الراحة للمالكين والضيوف".

وتتابع الشركة: "واحدة من أبرز الميزات هي أريكة بطول 4 أمتار مطلة على المطبخ، وخزانة للمشروبات وصانعة ثلج، ناهيك عن شاشة تلفزيون كبيرة في جميع أنحاء الغرفة. ويضيف المطبخ الصغير المفتوح إلى الجو الداخلي الفسيح جواً من الراحة".