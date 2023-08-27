"Hawk Energy" للعربية: سعر النفط قد يصل لـ100 دولار قبل نهاية 2023

قال مستشار الطاقة في شركة "Hawk Energy" خالد العوضي، إن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، رغم عدم نمو على الطلب ووجود مخزونات ممتلئة بنسبة 90%، جاء بسبب التحوط من احتمال وجود "شتاء قارس" وسيناريوهات انقطاع الإمدادات.

وأضاف العوضي في مقابلة مع "العربية" أن منظمة الطاقة الأوروبية، تتوقع حصول نقص في الإمدادات وزيادة على الطلب، وبالتالي فستلجأ بعض البلدان إلى استخدام الفحم الحجري في الصناعات حسب سيناريو المنظمة.

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وتوقع خبير الطاقة إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار قبل نهاية 2023، لمجموعة من الأسباب.

"من بين هذه الأسباب وأهمها مواصلة الدول الرئيسية في مجموعة "أوبك" سياسية التخفيضات، يضاف إلى ذلك حصول زيادات في الطلب، وتناقص المخزونات العالمية الرئيسية للنفط، سواء في الصين وآسيا عموماً، أوفي الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوربي"، وفقا للعوضي.

وأنهت أسعار النفط تعاملات جلسة الجمعة الماضية، على ارتفاع ولكنها انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات إلى جانب قوة الدولار الأميركي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.12 دولار أو 1.34% لتبلغ عند التسوية 84.48 دولارا للبرميل، فيما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.38%.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "نايمكس" نحو 78 سنتا أو 0.99% لتبلغ عند التسوية 79.83 دولارا للبرميل، في المقابل سجلت تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.75%.