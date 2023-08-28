خاص
خبير للعربية: الفائدة المرتفعة قلصت الطروحات الجديدة في أسواق الخليج
قال إن المشاريع السياحية في السعودية تمثل عامل جذب للمستثمرين
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قال مسؤول الوساطة الدولية في "المتحدة للأوراق المالية" وائل عبد الرسول، إن البيئة الاستثمارية في الأسواق الخليجية مرت هذا العام بفترة صعبة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالية جداً، مما وضع أعباء كثيرة على الشركات جعلتها تحجم عن الإقدام على طروحات جديدة.
وأضاف عبد الرسول في مقابلة مع "العربية"، أن السوق السعودية، وخاصة المشاريع السياحية والعقارية الجديدة، تمثل عامل جذب في توجهات المستثمرين في المنطقة، بسبب ما تقدمه من فرص واعدة.
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وتابع: "قطاع النفط والاستكشافات الجديدة تمثل هي الأخرى نقطة استقطاب للمستثمرين، خاصة في ظل تماسك الأسعار، وما يتوقع لها من ارتفاع وزيادة في الطلب".
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