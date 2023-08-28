هذه أسباب تحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية

حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال تعاملات، اليوم الاثنين، قمة تاريخية جديدة عند حاجز 18700 نقطة، بعد اختراقه أعلى مستوى مسجل في أبريل 2018 عند مستوى 18414 نقطة.

قالت مراسلة العربية فهيمة زايد، إن هناك طفرة في التعامل على الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة لينجح المؤشر الثلاثيني في تحقيق مستويات قياسية هي الأعلى تاريخيا على الإطلاق.

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وذكرت، أن مؤشر البورصة المصرية ارتفع اليوم الاثنين لمستوى 18700 نقطة (أعلى مستوى للمؤشر تاريخيا)، ولكن ظهرت بعض عمليات جنى الأرباح عنده.

"التوقعات متفائلة بصورة كبيرة في أوساط المتعاملين مع ترجيحات المحللين بوصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لمستوى 22000 نقطة خلال فترة وجيزة، مدفوعا بحدوث خفض محتمل جديد للجنيه المصري مقابل الدولار قبل إتمام مراجعة صندوق النقد".

وتابعت: "شهر سبتمبر المقبل حافل لمصر، حيث من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى والثانية مع مصر وبالتالي حصولها على الشريحتين الأولى والثانية من التمويل".

وذكرت أن التوقعات تشير إلى حدوث خفض للجنيه المصري قبل قيام صندوق النقد بالمراجعتين المقبلتين.

وبينت أن المستثمرين يتحوطون من خطوة خفض قيمة العملة المصرية من خلال الاستثمار في الأسهم المصرية وبخاصة القيادية والتي نشهد تدفق المزيد من السيولة للمؤشر الرئيسي حاليا، كما أن هناك إقبالا على الذهب وشراء الدولار من السوق الموازية.