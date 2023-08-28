ولاية أميركية تتربع على عرش الأكثر استقطابا للشباب الأغنياء!

قد تكون ولاية فلوريدا الأميركية معروفة كوجهة للتقاعد لكبار السن، لكنها تجتذب الكثير من الوافدين الجدد من الشباب والأثرياء.

وفقًا لتحليل حديث من "SmartAsset"، تعتبر فلوريدا أكثر ولاية أميركية استقطابا ومحافظة على الشباب والأغنياء.

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واستعان الموقع، وفقا لما طالعت "العربية.نت"، في دراسته لتصنيف الولايات بحسب نسبة صافي عمليات الهجرة على نسبة هجرة الشباب، بأعمار تتراوح ما بين 26 و35 عاما وبدخل سنوي يقدر بـ 200 ألف دولار وأكثر، وذلك بناء على أحدث أرقام دائرة الإيرادات الداخلية اعتبارًا من عام 2021.

وفي ذلك العام، انتقل نحو 3391 شابًا من ذوي الدخل المرتفع إلى فلوريدا، بينما غادر 1216 شخصًا. وبهذا استقطبت الولاية كصافي الشباب الذين انتقلوا من وإلى الولاية حوالي 2175 شابًا ثريًا، وفقًا لما حددته "SmartAsset".

وفي المركز الثاني، شهدت ولاية تكساس ثاني أكبر موجة من الوافدين الجدد من الشباب والأثرياء، حيث انتقل 4048 منهم على مدار عام.

وبينما شهدت ولاية كاليفورنيا أكبر تدفق لهذه الفئة الديموغرافية في الولايات المتحدة مع ما يقرب من 5 آلاف شخص، شهدت ولاية تكساس أيضًا تدفقًا كبيرًا للشباب الأثرياء الذين غادروا، لتسجل بذلك "هجرة صافية" قدرها 1909 شابا.

وفي المركز الثالث جاءت ولاية نيوجيرسي، في حين أن الأثرياء من جميع الأعمار غادروا الولاية بشكل عام بمعدل مرتفع، إلا أنها استقبلت أيضًا 1048 شابًا ثريًا جديدًا في نفس العام. وكتبت مديرة التحرير للتحليل الاقتصادي في "SmartAsset"، جاكلين ديجون: "كان هذا هو الانعكاس الأكثر دراماتيكية عن الاتجاهات الإجمالية".

تبرز ولايات مثل فلوريدا وتكساس بالنسبة للشباب الأثرياء لعدد من الأسباب، حسبما قالت ديجون، في تقرير لـ "CNBC Make It" اطلعت عليه "العربية.نت".

"فهي موطن لأحدث المناطق التكنولوجية مثل أوستن وميامي، حيث يمكن للفرص أن "تجذب ذوي المهارات المتخصصة أو الاستثنائية والخبرة الذين يتطلعون إلى مواصلة تطوير حياتهم المهنية". يعد الطقس الدافئ وضريبة الدخل الصفرية في كلتا الولايتين نقطة مهمة أيضًا".

وفي الوقت نفسه، توفر ولاية نيوجيرسي فرص مهنية واجتماعية وترفيهية قريبة وشبيهة لتلك الموجودة في مدينة نيويورك، مع إمكانية توفير المال".

وتقول ديجون إن هذا يمكن أن يكون "السيناريو الأفضل" بالنسبة للشباب، في حين أن كبار السن قد يكونون متقاعدين بالفعل أو لديهم مكاسب أقل من سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "الضرائب العقارية المرتفعة في نيوجيرسي تساهم بشكل كبير في خلق بيئة تنافسية فيما يتعلق بالمدارس العامة، والذي يعد أيضًا أكثر فائدة للعائلات الشابة مقارنة بالمتقاعدين".

وتقول ديجون إن نيويورك وكاليفورنيا لديهما أكبر عدد من الشباب ذوي الدخل المرتفع مقارنة بأي ولاية "بهامش كبير"، وتعتبران من الأعلى من حيث تدفقات الشباب الأثرياء في الولايات المتحدة.

انتقل ما يقرب من 4 آلاف من دافعي الضرائب الأثرياء الشباب إلى نيويورك في عام 2021، ليرتفع هذا العدد إلى 5 آلاف في ولاية كاليفورنيا.

ومع ذلك، فقدت كلتا الولايتين أكثر من 9 آلاف شخص من نفس الديموغرافية، ما يضعهم في أسفل القائمة بالنسبة لصافي هجرة الشباب والأغنياء.