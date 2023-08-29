غياب المحفزات يدفع تداولات "بيتكوين" إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

وصل حجم تداول بيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 5 سنوات هذا الشهر، حيث يترقب المستثمرون المحفزات للعودة إلى السوق.

ويُظهر تحليل بيانات "CryptoQuant" من كل من البورصات الفورية والمشتقات أن الحجم الإجمالي لعملة بيتكوين المحتفظ بها في جميع البورصات انخفض في وقت سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2018 ويكافح من أجل الانتعاش، وفقاً لما نقلته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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واعتباراً من 26 أغسطس، بلغ حجم تداول بيتكوين في جميع البورصات 129,307 بيتكوين، وفقاً لشركة "CryptoQuant". وفي وقت سابق من الشهر، في 12 أغسطس، انخفض إلى 112317 بيتكوين، وهو أدنى مستوى له منذ 10 نوفمبر 2018. وهو الآن أقل من أعلى مستوى في مارس البالغ 3.5 مليون بيتكوين بنحو 94%.

وقال رئيس قسم الأبحاث في "CryptoQuant"، جوليو مورينو: "تتراجع أحجام التداول في الأسواق الهابطة مع مغادرة مستثمري التجزئة". "حدث هذا خلال عام 2022 في معظم البورصات. ومع تقدمنا أكثر نحو سوق صاعدة، قد يستمر حجم التداول في الارتفاع".

ولا يزال سعر "بيتكوين" مرتفعاً بنسبة 57% هذا العام ويحوم عند حوالي 26,100 دولار، وفقاً لبيانات "Coin Metrics".

أدت الحملة التنظيمية الأميركية على العملات المشفرة، جنباً إلى جنب مع نهاية الأزمة المصرفية في مايو، إلى إبعاد صانعي السوق والمتداولين - ولم يكن لديهم سبب للعودة.

حتى بعد عمليات البيع العنيفة التي شهدتها عملة بيتكوين في 17 أغسطس - وهي أكبر عمليات بيع في يوم واحد منذ ذروة تداعيات FTX في نوفمبر - سرعان ما أصبح السوق هادئاً مرة أخرى. تشير البيانات إلى أن المستثمرين على المدى الطويل لم يهتزوا بسهولة بسبب الضعف الأخير.

بدوره، قال محلل بيرنشتاين، غوتام تشوغاني، في مذكرة يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بشأن تداول العملات المشفرة: "بشكل عام، ظل السوق باهتاً في انتظار محفز جديد وظلت سيولة السوق الإجمالية ضئيلة". "هذا السوق ليس هبوطياً بالضرورة، لكن المشاركين يظلون غير مهتمين بالتداول، حيث ينتظر السوق المحفزات" - على وجه التحديد، في شكل قرارات بشأن أي من طلبات صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية المقدمة أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات".

وقال تشوغاني إنه مهما كان الأمر الذي يؤدي إلى إعادة بعض الحركة إلى السوق، فإن الفرصة الحقيقية للمستثمرين "تكمن في مواصلة المسار في دورة السوق الجديدة"، والتي تميل إلى أن تتزامن مع انخفاض عملة بيتكوين إلى النصف. ومن المتوقع أن تبدأ جولة الصعود التالية في ربيع عام 2024.

فيما كتب المحلل في كانتور "فيتزغيرالد"، جوش سيغلر، في مذكرة يوم الاثنين: "على الرغم من أن المحفزات على المدى القريب قد تتخذ أشكالاً عديدة، إلا أننا ما زلنا نؤمن بالقصة طويلة المدى لاعتماد العملات المشفرة المستمر وقوة بيتكوين كأصل بديل ومخزن للقيمة".