"غولدمان ساكس" يبيع وحدة استشارات الثروة إلى شركة تدير 240 مليار دولار

أبرمت شركة "غولدمان ساكس غروب" صفقة لبيع شركة استشارات استثمارية تستهدف الأثرياء إلى شركة "كرييتف بلانينغ"، وهي شركة إدارة الثروات التي تشرف على نحو 240 مليار دولار.

ووافق البنك على بيع الشركة، التي تبلغ أصولها 29 مليار دولار، والمعروفة باسم "يونايتد كابيتال"، وهي شركة مستشار استثمار مسجلة اشترتها مقابل 750 مليون دولار، وفقاً لبيان.

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ولم يكشف بنك "غولدمان ساكس" عن سعر البيع لكنه قال إنه يتوقع تحقيق ربح عند إغلاق الصفقة. وهذا يتناقض بشكل حاد مع عملية البيع الأخرى التي يسعى بنك غولدمان إلى تحقيقها: سحب الاستثمارات من بنك "غرين سكاي" المقرض بالتقسيط بخصم كبير بعد ما يزيد قليلاً عن عام من إتمام عملية الاستحواذ.

كان الاستحواذ على يونايتد كابيتال جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون لتوسيع نطاق بنك غولدمان بما يتجاوز التركيز التقليدي على الأفراد الأثرياء. لقد اكتسبت اتصالاً فورياً مع حوالي 22000 عميل كان لدى كل منهم ما يزيد قليلاً عن مليون دولار مع المنصة. وهذا أقل بكثير من عملاء بنك غولدمان الأثرياء النموذجيين، الذين يأتمنون البنك على عشرات الملايين من الدولارات.

من جانبه، قال رئيس وحدة إدارة الأصول والثروات في غولدمان ساكس، مارك ناتشمان، في بيان: "تمثل هذه الصفقة تقدماً نحو تنفيذ الأهداف والغايات التي حددناها". تتميز هذه الصفقة بتراكم الهامش وتسمح للشركة "بالتركيز على تنفيذ استراتيجيتنا الرائدة لإدارة الثروات لأصحاب الثراء الفاحش واستراتيجية النمو في مكان العمل".