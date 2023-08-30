أكثر من ثلث أموال صندوق سيادي خليجي تدار بواسطة مكتبها في لندن

قال رئيس هيئة الاستثمار الكويتية سعد البراك إن ذراع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في لندن، والتي تدير صندوق الثروة السيادية للبلاد، تدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار.

وأضاف البراك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خلال حفل بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي، في لندن يوم الثلاثاء، إن الأصول المدارة لمكتب الاستثمار الكويتي ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام. ولا تكشف الهيئة عادة عن قيمة أصولها، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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تأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من حصول الكويت العضو في منظمة أوبك على استقلالها، لاستثمار فائض عائدات النفط والمساعدة في تنويع الاقتصاد.

تم استبدال مجلس الإدارة لاحقاً بمكتب الاستثمار الكويتي، وفي عام 1982 تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتكون الكيان الأم. وتدير الهيئة العامة للاستثمار صندوق الأجيال القادمة، الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة.

ويستثمر مكتب الاستثمار الكويتي بشكل رئيسي بشكل مباشر، في الغالب في الأسهم العامة والدخل الثابت، ولكن أيضاً في بدائل مثل العقارات والأسهم الخاصة. وكان مكتب لندن مستثمرا غزير الإنتاج، وشارك في الإدراج الأميركي لشركة الأسهم الخاصة "TPG Inc".

وقال البراك إن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 42 مليار دولار من 9 مليارات دولار قبل عقدين من الزمن.