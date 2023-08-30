إطلاق هاتف هواوي الخفي ينشط أسهم الرقائق الصينية

ارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية يوم الأربعاء بعد أن فاجأت شركة هواوي تكنولوجيز المستثمرين بإطلاق هاتف ذكي بقيمة 6999 يوان (960 دولاراً)، مما عزز الآمال في تحقيق تقدم في تكنولوجيا الرقائق والهواتف المحمولة المحلية على الرغم من العقوبات الأميركية.

وأثار جهاز "Mate 60 Pro"، الذي ظهر هذا الأسبوع للبيع عبر الإنترنت دون سابق إنذار، ضجة كبيرة بين المستخدمين الصينيين الذين رأوا في الأداة عودة هواوي إلى السوق الراقية. ونشر العديد من المستخدمين رسائل تصف أدائها اللاسلكي السريع، مما أثار تكهنات بأن هواوي تمكنت من تحقيق قدرات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G على الرغم من منعها من صناعة الرقائق والتكنولوجيا المتطورة.

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وارتفعت أسهم شركات الرقائق الصينية وموردي هواوي، بما في ذلك "Lontium Semiconductor"، و"Cambricon Technologies"، و"Anker Innovations" بين 8% و11%. وزادت شركة "Biwin Storage Technology"، وشركة "Guangdong Leadyo IC Testing Co" حدودهما اليومية بنسبة 20%.

هواوي هي واحدة من العديد من الشركات الصينية التي تقع في قلب التوترات بين واشنطن وبكين، وهي هدف العقوبات المفروضة على بيع البرامج والدوائر الإلكترونية الأميركية بسبب مزاعم بأنها تساعد الجيش الصيني.

وحذر الاتحاد الرائد لشركات الرقائق العالمية هذا العام من أن شركة هواوي تقوم ببناء مجموعة من مرافق تصنيع أشباه الموصلات في جميع أنحاء الصين، وهي شبكة تصنيع الظل التي من شأنها أن تسمح للشركة المدرجة في القائمة السوداء بتجنب العقوبات الأميركية وتعزيز الطموحات التكنولوجية للبلاد.

ويُزعم أن لقطات الشاشة عبر الإنترنت تُظهر أداء جهاز Mate 60 Pro بسرعات تدعم تقنية الجيل الخامس، مما يدفع الجهاز إلى قمة الموضوعات الشائعة على منصة "Weibo" الصينية الشبيه بـ "X". ورفض متحدث باسم هواوي التعليق على مكونات الجهاز لكنه وصفه بأنه "أقوى طراز من هواتف Mate على الإطلاق".

وسيكون إطلاق Mate 60 بمثابة حافز لمزيد من الهواتف الذكية المحلية والمتطورة، وسيحفز الطلب في سلسلة التوريد خاصة وسط الانكماش في أشباه الموصلات، حسبما كتب محللو "Huajin Securities".