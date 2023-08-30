رئيس "أديس" للعربية: لدينا عقود فعلية بقيمة 27.5 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة أديس الدولية القابضة الدكتور محمد فاروق عبد الخالق، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن الأسطول البحري التابع للشركة نما من 50 إلى 85 وحدة، بعد إضافة 35 وحدة جديدة.

وأضاف عبد الخالق أن هذا النمو كان مدفوعاً بعقود تم توقيعها، وليس بناء على توقعات، مشيراً إلى أن التعاقدات لدى الشركة نمت من 3.5 مليار ريال إلى 27.5 مليار ريال، و83% من هذه العقود كانت لشركة أرامكو السعودية.

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أين تعمل "أديس القابضة" ومن عملاؤها الرئيسيون؟

ولفت أن الشركة تملتك 85 أسطولاً، مكونا من 85 حفارة، منها 35 حفارة في المجال البحري، وبالتالي فهي أكبر شركة في العالم في هذا القطاع من حيث عدد الحفارات، وحجم الأعمال والمدخول.

وتابع: هذه الإمكانيات جعلت الشركة تتعاقد على تنفيذ كثير من مشاريع الأعمال مع شركات عالمية، مثل "أرامكو" السعودية، و"توتال" الفرنسية، وغيرها من شركات الطاقة الرئيسية في قطر والكويت، ومصر، على سبيل المثال.

ورداً سؤال حول الأسباب التي قادت الشركة إلى التوجه للطرح في السوق السعودية، بدلا من بورصة لندن التي كانت فيها سابقاً، أكد عبد الخالق، أن السوق السعودية تتميز أساساً بأنها سوق كبيرة الحجم من حيث التداولات، كما أنها سوق تتفهم الاحتياجات التي تهم "أديس" كشركة عاملة في مجال النفط والغاز، خاصة مع وجود "أرامكو" في هذه السوق.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"أديس" إلى أن المستثمرين في السوق السعودية يتفهمون طبيعة الشركة ومجال عملها، وهذا يختلف عن التوجهات في سوق لندن، وتفضيلات المستثرين الأوروبيين، وهذا كان من بين الأسباب التي دعت الشركة لتفضيل السوق السعودية للطرح.

وتقدم شركة أديس القابضة خدمات الحفر والإنتاج للنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعمل أديس القابضة في 7 دول حول العالم هي السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، وتستفيد من استغلال نموذج تشغيل منخفض التكلفة يعتمد على القوى العاملة المحلية والموردين المحليين، ونقلت مقرها إلى السعودية حيث تتواجد غالبية عمليات المجموعة.