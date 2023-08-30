وثائق أكبر صندوق "بيتكوين" في العالم تحقق أفضل أداء يومي خلال عامين.. ماذا حدث؟

ارتفع صندوق "Grayscale Bitcoin Trust" الذي تبلغ قيمته 17.4 مليار دولار بأكبر قدر منذ يوليو 2021 بعد أن مهد حكم محكمة أميركية الطريق أمام الشركة لتحويلها إلى صندوق متداول في البورصة.

وقفزت أسعار الوثائق في أكبر محفظة بيتكوين في العالم بنسبة 17% يوم الثلاثاء، ما أدى إلى تضييق خصمها على قيمة الحيازات الرمزية الأساسية للصندوق إلى حوالي 18% مقارنة بعجز ديسمبر البالغ 50% تقريباً.

مادة اعلانية

وتمتلك "Grayscale Bitcoin Trust" حالياً هيكلاً مغلقاً، مما يجعلها عرضة لانحرافات كبيرة عن صافي قيمة أصولها، أو ما يعرف بـ "NAV". إن التحول إلى صندوق استثماري متداول سيسمح بتكوين الوثائق واستردادها لمواكبة صافي قيمة الأصول، وهو الاحتمال الذي أثار موجة من الرهانات على خصم متقلص.

وقد تم التأكيد على الاهتمام المتجدد من خلال ارتفاع حجم التداول إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام حيث تم تداول أكثر من 19 مليون سهم، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وإذا تمت الموافقة على صندوق "Bitcoin ETF" الفوري، "فسيمثل ذلك لحظة مهمة في تطوير فئة الأصول، وتحفيز التبني السائد الإضافي للبيتكوين والأصول المشفرة وجلب رأس مال ومؤسسات جديدة إلى الصناعة، حسبما كتب محللو "Citizens JMP Securities",

ويشمل أكبر المساهمين في الصندوق مجموعة "Digitalency Group"، الشركة الأم لشركة إدارة الأصول المشفرة "Grayscale Investments"، والمحافظ الاستثمارية في "Horizon Kinetics"، ومجموعة صغيرة من صناديق "مورغان ستانلي"، و"ARK Next Generation Internet ETF".

وفازت "Grayscale Investments" على هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية عندما ألغت محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء قرار الوكالة بمنع اقتراح لتحويل صندوق الثقة إلى صندوق مؤشرات متداول على بيتكوين فوري.

وقد تستمر هيئة الأوراق المالية والبورصات في استئناف الحكم، بعد أن اتخذت موقفاً صارماً بشأن العملات المشفرة منذ تراجع السوق في عام 2022 وانهيار شركات مثل بورصة "FTX".

وكتبت مجموعة "Bespoke Investment Group" في مذكرة: "على الرغم من أن التأرجح للأعلى بفضل حجم التداول القوي كان مثيراً للإعجاب، وأن أخبار اليوم توفر بعض الأمل للعملات المشفرة على الجبهة التنظيمية، إلا أن يوماً ما لن يحدث اتجاهاً".

وتعد "Grayscale"، و"بلاك روك"، و"فيدالتي إنفستمنتس" من بين عدد من مديري الصناديق الذين يتنافسون للحصول على إذن لبدء أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة. ويعد احتمال الطلب الجديد على أكبر الأصول الرقمية من بين العوامل الدافعة لانتعاش عملة "بيتكوين" بنسبة 67% هذا العام.

ويوم الثلاثاء ارتفعت العملة المشفرة بما يزيد قليلاً عن 6% في الولايات المتحدة، وحافظت على مكاسبها في وقت مبكر من يوم الأربعاء في آسيا، حيث تم تداوله عند حوالي 27550 دولاراً - ولا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي في حقبة الوباء لعام 2021 والذي يقترب من 69000 دولار.

كما احتفظت الأصول الرقمية الأصغر مثل "إيثر"، و"دوجكوين" المفضلة لدى جماهير "الميم" بمكاسبها الليلية، مما يعكس نوبة واسعة من التفاؤل التي اجتاحت سوق العملات المشفرة في أعقاب حكم المحكمة.