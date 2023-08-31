"يو بي إس" يسجل مكاسب فصلية قياسية.. الأعلى في تاريخ البنوك

سجلت مجموعة "UBS Group AG" أكبر ربح فصلي على الإطلاق لأي بنك في العالم تاريخياً خلال الربع الثاني نتيجة استحواذها الطارئ على بنك "كريدي سويس"، وأكدت أنها ستدمج الأعمال المحلية لمنافسها السابق بشكل كامل بحلول العام المقبل.

وسجل البنك مكاسب بقيمة 29 مليار دولار والناتجة عن الفرق المحاسبي بين السعر الذي دفعته "يو بي إس" بقيمة 3 مليارات دولار لشراء بنك "كريدي سويس" وقيمة الميزانية العمومية للمقرض المستحوذ عليه. ويسيطر بنك "UBS" الآن على ما يقرب من 5 تريليونات دولار من أصول العملاء، مما يمنحه فرصة للتفوق العالمي في مجال إدارة أموال الأثرياء.

مادة اعلانية

عند الإعلان عن صافي أرباح أساسية قبل الضرائب بقيمة 1.1 مليار دولار في أول أرباح ربع سنوية مشتركة لـ UBS-Credit Suisse يوم الخميس، قال البنك الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له:

"سوف نستهدف توفير التكاليف بأكثر من 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026"،/ وفقا لبنك "UBS".

شهد بنك UBS صافي تدفقات مالية جديدة بقيمة 16 مليار دولار في هذا الربع.

تباطأت تدفقات بنك كريدي سويس الخارجة إلى 39 مليار فرنك سويسري (44.4 مليار دولار).

ويرى البنك انتعاشاً في نشاط العملاء، ويتوقع استمرار تدفقات الأصول الجديدة.

وبعد ما يقرب من 3 أشهر من إتمام صفقة الاستحواذ على بنك "كريدي سويس"، يركز سيرجيو إيرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس"، على تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاندماج على الإطلاق في مجال التمويل العالمي. ومن المقرر أن تتضمن هذه المهمة الاستغناء عن آلاف الوظائف، كما أنها محفوفة بالمخاطر القانونية واحتمال تضخم التكاليف والجدل السياسي مع اقتراب الانتخابات السويسرية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال إرموتي في بيان الأرباح يوم الخميس: "سيعزز هذا الدمج مكانتنا باعتبارنا امتيازاً عالمياً رائداً، وهو ما يمكن لسوقنا المحلية سويسرا أن تفخر به". "إننا نشعر بالتواضع أمام هذه المهمة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا.

ارتفع سعر سهم UBS بنسبة 30% هذا العام، مما يجعله أفضل بنك أوروبي رئيسي من حيث القيمة. كما تتفوق المكاسب المحاسبية لهذا الربع على أرباح "جي بي مورغان" البالغة 14.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، وهو الرقم القياسي الحديث للمقرضين الأميركيين والأوروبيين.

وأنهى البنك الآن شهورا من التكهنات حول مستقبل الوحدة المحلية لبنك "كريدي سويس"، والتي كانت في السابق الأكثر ربحية باستمرار بين وحداته. وقال UBS إن البنكين سيعملان بشكل منفصل حتى الاندماج القانوني المخطط له في عام 2024. فيما ستبقى العلامة التجارية "كريدي سويس" في مكانها حتى يتم نقل العملاء إلى أنظمة "UBS"، المتوقع في عام 2025.

إيرموتي، أحد المخضرمين في بنك UBS الذي قضى فترة عمله الأولى كرئيس تنفيذي في تحويل المقرض إلى مدير ثروات نموذجي بعد فشله الوشيك في الأزمة المالية، يدرك تماماً الحساسيات السياسية المحيطة بصفقة بنك Credit Suisse، والتي تم إعادته للإشراف عليها. وفي خطوة مفاجئة هذا الشهر، قرر بنك يو بي إس التخلي طوعا عن شبكة الأمان التي تم التفاوض عليها كجزء من عملية الشراء، بما في ذلك دعم حكومي بقيمة 9 مليارات فرنك (9.4 مليار دولار). وتمنح هذه الخطوة البنك المزيد من المرونة، بما في ذلك فيما يتعلق بالامتيازات المحلية.

وفي حين يشير "UBS" إلى القوة الأساسية لأعماله، فهو الآن يجهز المستثمرين لعملية دمج منافسه، لتكون "مكتملة إلى حد كبير بحلول نهاية عام 2026. ويهدف البنك إلى أن تكون نسبة التكلفة إلى الدخل أقل من 70% بحلول نهاية عام 2026. وقال البنك إنه يتوقع تحقيق أرباح أساسية قبل الضرائب للمجموعة في الربع الثالث عند نقطة التعادل تقريباً.