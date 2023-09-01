رابطة "التأمين" للعربية: نتوقع انخفاض أسعار تأمين المركبات بالسعودية

‏توقع المتحدث الرسمي لرابطة قطاع التأمين في السعودية عادل العيسى، انخفاض أسعار التأمين على المركبات خلال الفترة القادمة، وتوفير مبادرات إيجابية من شركات التأمين.

‏وقال العيسى في مقابلة مع "العربية"، إن أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة مرتبط بعدة عوامل، من ضمنها أن 50% من المجتمع غير مؤمن لهم، ما يساهم في ارتفاع عمليات الاحتيال من قبل الأفراد على شركات التأمين.

مادة اعلانية

وأضاف أن أسعار التأمين لا تتأثر بجنس السائق، وأن هناك 35 عاملا في تحديد سعر تأمين السيارات بينها الخبرة والسعر والنوع.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي.

وأضاف الجدعان أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.

بدوره، أشار البنك المركزي السعودي إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.

وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، توقع المتحدث الرسمي لرابطة قطاع التأمين في السعودية عادل العيسى، أن يتم تسريع إجراءات الاندماج، والحث بقوة على تكوين أكبر في قطاع التأمين، بعد إطلاق هيئة التأمين السعودية.

وتابع: "السوق تعاني ونتائج شركات التأمين غير مستقرة.. ومطلوب من الهيئة الجديدة التركيز في تنمية القطاع وخلق أسواق تأمينية جديدة ومنتجات جديدة في ظل تركز السوق حاليا على التأمين الصحي والمركبات".

وأشار العيسى إلى أن المنتجات الجديدة لن تجد رواجا إلا إذا كانت إلزاميا على السوق السعودية.