كيف صعد معدل البطالة في أميركا رغم إضافة 187 ألف وظيفة؟

عادة عندما يضيف الاقتصاد الكثير من الوظائف في شهر معين، ينخفض معدل البطالة. ولم يكن هذا هو الحال بالنسبة للاقتصاد الأميركي خلال شهر أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من إضافة 187 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، ارتفع معدل البطالة إلى 3.8% من 3.5% في يوليو. وهذه أكبر قفزة شهرية منذ مايو. وبعيداً عن فترة الوباء، كانت المرة الأخيرة التي ارتفع فيها معدل البطالة إلى هذا المستوى في شهر كان خلال شهر نوفمبر 2011.

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بحكم التعريف، فإن معدل البطالة يجسد حصة العاطلين عن العمل كنسبة مئوية من القوى العاملة. والقوة العاملة هي إجمالي عدد الأشخاص العاملين والعاطلين عن العمل. ولكي تعتبر عاطلاً عن العمل، ليس من الضروري بالضرورة أن تكون قد تم تسريحك من العمل مؤخرًا.

يصنف مكتب إحصاءات العمل الأميركي، شخصًا ما على أنه عاطل عن العمل إذا كان لا يعمل ولكنه متاح للعمل وبذل جهدًا محددًا في الشهر الماضي للعثور على وظيفة. وإذا لم يستوفوا هذه المعايير، فإنهم لا يعتبرون جزءا من القوى العاملة.

وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 514 ألفًا إلى 6.4 مليون. لكن عدد العاملين ارتفع بمقدار 222 ألف شخص إلى 161.5 مليون. ويعني التأثير الصافي لذلك أن القوة العاملة زادت بمقدار 736 ألف شخص إلى 167.8 مليون. لذا، رياضيًا، عندما تقسم 6.4 مليون على 167.8 مليون، ستصل إلى معدل بطالة يبلغ 3.8%.

وبغض النظر عن الأرقام، فهذا يعني أن المزيد من الأشخاص بدأوا في البحث عن وظائف بنشاط في الشهر الماضي حتى لو لم يتم التخلي عن وظائفهم مؤخرًا. وفي الوقت نفسه، كان عدد أقل من الناس لديهم وظائف.

وفق شبكة "سي إن إن"، فإنه ومن الناحية الفنية، ارتفعت العمالة في القطاعات غير الزراعية بمقدار 187 ألفًا. وهذا الرقم هو نتاج المسح الشهري الذي يجريه "بي إل إس" لأكثر من 100000 شركة ووكالة حكومية. ومع ذلك، فإن البيانات المستخدمة لحساب معدل البطالة تأتي من مسح شهري مختلف لحوالي 60.000 أسرة يجريه مكتب الإحصاء لصالح مكتب إحصاءات العمل.

حيث يسأل أحد الاستطلاعات الشركات عن عدد الأشخاص الذين قامت بتعيينهم أو تسريحهم الشهر الماضي، بينما يسأل الاستطلاع الآخر الأفراد عما إذا تم تعيينهم أو تسريحهم الشهر الماضي.

ووجد مسح العمال، أن هناك 34000 وظيفة أقل في مجال النقل والتخزين الشهر الماضي مقارنة بشهر يوليو. ولم يتم تسجيل هذا الرقم في مسح الشركات. ويمكن أن يساعد ذلك في تفسير سبب ارتفاع معدل البطالة، على الرغم من تحقيق مكاسب في الوظائف أقوى من المتوقع في أغسطس الماضي.