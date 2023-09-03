انهيار أسعار الماس الطبيعي.. ماذا حدث؟

انخفض سعر أحد أشهر أنواع الألماس الخام في العالم، مع تزايد طلب الأميركيين لخواتم الخطبة المصنوعة من الأحجار المزروعة في المختبر بدلاً من الأحجار الطبيعية.

ومع عودة المستهلكين للإنفاق على السفر بعد حقبة وباء كورونا، انخفض الطلب على الألماس، في تدفع الرياح الاقتصادية المعاكسة تأكل الإنفاق على السلع الفاخرة. ومع ذلك، فإن أنواع الأحجار التي تدخل في خواتم الزفاف "السوليتير" الأرخص ذات القيراط الواحد أو القيراطين الشائعة في الولايات المتحدة شهدت انخفاضات حادة في الأسعار مقارنة ببقية السوق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأرجع مطلعون على الصناعة السبب إلى ارتفاع الطلب في المقابل على الأحجار المزروعة في المختبر. وقد أولت صناعة الألماس الاصطناعي اهتماما خاصا لهذه الفئة، حيث يكون المستهلكون حساسين بشكل خاص للسعر، والآن بدأت الجهود تؤتي ثمارها في أكبر مشتر للماس في العالم.

حجم وسرعة انهيار أسعار أحد أهم منتجات صناعة الماس قد ترك السوق يترنح. والسؤال الآن هو ما إذا كان انخفاض الطلب على الماس الطبيعي في هذه الفئة يمثل تغييرا دائما، وما إذا كانت الارتفاعات التي حققتها الأحجار الكريمة المزروعة في المختبر ستمتد في نهاية المطاف إلى الماس الأكثر تكلفة الذي تهيمن عليه عادة المشتريات الآسيوية.

من جانبها، تصر شركة "دي بيرز" الرائدة في الصناعة على أن الضعف الحالي هو تراجع طبيعي في الطلب، بعد الارتفاع المفاجئ الناتج عن الوباء ومحفزات الاستهلاك. ورغم اعتراف الشركة بوجود التراجع الحاد في فئة الأحجار الصغيرة، لكنها لا تعتبر ذلك بمثابة تحول هيكلي.

ولطالما كان يُنظر إلى الألماس المزروع في المختبر - وهو أحجار متطابقة فيزيائياً يمكن تصنيعها في غضون أسابيع في غرفة - على أنه تهديد وجودي لصناعة التعدين الطبيعية، حيث يقول المؤيدون إنه يمكن أن يقدم بديلاً أرخص دون الكثير من المخاطر البيئية أو الاجتماعية. وهي الجوانب السلبية المرتبطة أحياناً بالماس المستخرج.

استجابت شركة دي بيرز لضعف الطلب من خلال التخفيض الشديد لأسعار الفئة المعروفة باسم "المنتجات المختارة" - الماس الخام الذي يتراوح وزنه بين 2 و4 قيراط والذي يمكن تقطيعه إلى أحجار بنصف هذا الحجم تقريباً عند صقله، مما ينتج عنه قطع ألماس مركزية لخواتم الزفاف ذات الارتفاع العالي.

وخفضت شركة دي بيرز الأسعار في هذه الفئة بأكثر من 40% في العام الماضي، بما في ذلك تخفيض واحد بأكثر من 15% في يوليو، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

في يونيو 2022، كانت شركة "دي بيرز" تتقاضى حوالي 1400 دولار للقيراط مقابل مجموعة مختارة من الألماس القابل للتصنيع. وبحلول شهر يوليو من هذا العام، انخفض السعر إلى حوالي 850 دولاراً للقيراط. وقد يكون هناك مجال أكبر للانخفاض: إذ لا يزال سعر الألماس أعلى بنسبة 10% مقارنة بالسوق "الثانوية"، حيث يبيع التجار والمصنعون فيما بينهم.

ومن بين أوضح العلامات على الجاذبية التي يحققها الماس المنتج في المختبرات هي حصته من صادرات الماس من الهند، حيث يتم قطع وصقل نحو 90% من المعروض العالمي من الماس. وشكل الألماس المزروع في المختبرات نحو 9% من صادرات الألماس من البلاد في يونيو، مقارنة بنحو 1% قبل 5 سنوات.

انخفضت أرباح النصف الأول من وحدة "Anglo American Plc" التابعة لشركة "دي بيرز" بأكثر من 60% لتصل إلى 347 مليون دولار فقط، مع انخفاض متوسط سعر البيع من 213 دولاراً للقيراط إلى 163 دولاراً للقيراط. وكانت مبيعات شهر أغسطس هي الأصغر خلال العام حتى الآن.

وقد استجابت شركة دي بيرز من خلال منح المشترين مرونة إضافية. وقد سمح لهم بتأجيل المشتريات المتعاقد عليها لبقية العام لما يصل إلى 50% من الماس الأكبر من 1 قيراط، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع.

وفي حين أن الألماس المزروع في المختبرات يضر حاليا بالطلب على الأحجار الطبيعية، فإن الصناعة الناشئة تعاني أيضا. لقد انخفض سعر الماس الاصطناعي بشكل حاد أكثر من سعر الأحجار الطبيعية، ويتم بيعه بخصم أكبر من أي وقت مضى.

منذ حوالي 5 سنوات، كانت الأحجار الكريمة المزروعة في المختبر تُباع بخصم يصل إلى 20% تقريباً مقارنة بالألماس الطبيعي، لكن هذا الخصم تضخم الآن إلى حوالي 80% مع قيام تجار التجزئة ببيعها بأسعار أقل بشكل متزايد وانخفاض تكلفة تصنيعها. وانخفض سعر الحجارة المصقولة في سوق الجملة بأكثر من النصف هذا العام وحده.

بدأت شركة دي بيرز في بيع الماس المنتج في المختبر في عام 2018 بخصم كبير على السعر السائد، في محاولة للتمييز بين الفئتين. وقال رولي إن الشركة تتوقع أن تستمر الأسعار المنتجة في المختبر في الانخفاض، فيما تعتبره تسونامي من المزيد من الإمدادات القادمة إلى السوق. وقال إن ذلك من شأنه أن يخلق فجوة أكبر في الأسعار بين الماس الطبيعي والماس المزروع في المختبر، مما يساعد على التمييز بين المنتجين.