كبار مستثمري السندات في العالم يراهنون على تغير سياسة الفيدرالي.. لماذا؟

للمرة الأولى منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل 18 شهراً تقريباً، يُظهر سوق العمل ما يكفي من التشققات لتشجيع بعض أكبر مستثمري السندات في العالم على المراهنة على أن دورة التشديد قد انتهت أخيراً.

أدت موجة من تباطؤ مقاييس التوظيف الصادرة الأسبوع الماضي، والتي توجت بتقرير التوظيف لشهر أغسطس يوم الجمعة، إلى تحويل معنويات السوق لصالح امتلاك سندات خزانة حساسة للسياسة لمدة عامين، وهو ما وصفه جيف روزنبرغ من شركة بلاك روك بـ"الشراء الصراخ".

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كما أن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء حملته التشديدية الأكثر عدوانية منذ عقود قد جذب المستثمرين إلى تجارة مفضلة أخرى في نهاية الدورة – والمعروفة باسم "منحنى العائد الحاد". وبات الرهان على أنه مع تحول التركيز إلى توقيت محور الاحتياطي الفيدرالي المحتمل للتيسير، فإن السندات قريبة الاستحقاق ستكون أفضل من السندات طويلة الأجل. وقد تستفيد هذه الاستراتيجية أيضاً من الاتجاه الموسمي: عادةً ما تسارع الشركات إلى بيع الديون بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، مما يضغط على السندات طويلة الأجل.

من جانبه، قال مدير المحفظة في شركة باسيفيك لإدارة الاستثمارات، التي تشرف على 1.8 تريليون دولار، مايكل كودزيل، إن بيانات الوظائف تترك "سوق السندات مرتاحة لوجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف الزيادات في الوقت الحالي، فإن التركيز ينصب على القطع الأول الذي يؤدي إلى منحنيات أكثر انحداراً".

وفي حين أن التضخم يتجه نحو الانخفاض في الأشهر الأخيرة، فإن سوق العمل المرن كان حجر العثرة الرئيسي أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف رفع أسعار الفائدة بعد رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، إلى نطاق 5.25% -5.5%.

لكن يبدو الآن أن خلفية المخاض بدأت تهدأ. وأظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن معدل البطالة قفز إلى 3.8%، وهو مستوى شوهد آخر مرة في فبراير 2022، واعتدل نمو الأجور. كان هذا هو الإصدار الثالث لسوق العمل الضعيف هذا الأسبوع، بعد بيانات فرص العمل الأضعف من المتوقع وتقرير معهد أبحاث ADP الذي يظهر تباطؤ الوظائف الإضافية من قبل الشركات الأميركية.

وقد ابتهج مستثمرو السندات بالبيانات بعد أن شهدت عمليات البيع المتواصلة في أغسطس ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007. وأنهى المعدل، وهو معيار للاقتراض العالمي، الأسبوع دون 4.2%.

تفوق أداء سندات الخزانة قصيرة الأجل يوم الجمعة، مما أدى إلى ارتفاع منحنى العائد. وانخفضت عائدات السندات لأجل عامين بنحو 20 نقطة أساس خلال الأسبوع إلى أقل من 4.9%. وفي الوقت نفسه، لم تتغير عوائد السندات لأجل 30 عاماً بشكل طفيف خلال الأسبوع عند حوالي 4.30%، بعد ارتفاعها فوق عوائد خمس سنوات للمرة الأولى منذ أسابيع.

وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة في "MUFG"، جورج جونكالفيس، إن تقارير التوظيف تبدو وكأنها "بداية النهاية لسوق العمل القوي والعد التنازلي إلى متى يمكن أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة انتظار".

ويرى تجار مقايضة أسعار الفائدة أن هناك فرصة أقل قليلاً من 50% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نوفمبر. بعد ذلك، قاموا بتسعير التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية بالكامل بحلول شهر يونيو.

ومع تباطؤ نمو الأجور، قال روزنبرغ، مدير محفظة صندوق "بلاك روك" المنهجي متعدد الاستراتيجيات الذي تبلغ قيمته 7.4 مليار دولار، إنه يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض لتجنب تشديد السعر الحقيقي - أو سعر الفائدة المعدل حسب التضخم.

وتراجعت آجال الاستحقاق الأطول يوم الجمعة لأن المتداولين كانوا يستعدون لمزيد من إصدارات الشركات الأسبوع المقبل، وفقا لسوبدرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك سوسيتيه جنرال.