إسقاط أقنعة "كوفيد" يرفع صادرات كوريا الجنوبية من هذا المنتج لمستوى قياسي

من المتوقع أن تسجل صادرات كوريا الجنوبية من أحمر الشفاه رقماً قياسياً جديداً في عام 2023، حسبما ذكرت وكالة الجمارك، اليوم الاثنين، على خلفية الطلب المتزايد مع خلع الناس الأقنعة (كمامات الوجه) في جميع أنحاء العالم بعد انتهاء إجراءات "كوفيد" الاحترازية.

وجاءت هذه التوقعات في الوقت الذي وصلت فيه صادرات المنتجات إلى مستوى قياسي بلغ 198 مليون دولار أميركي خلال الفترة من يناير إلى يوليو، مرتفعة بنسبة 63.5% على أساس سنوي، وفقا للبيانات التي جمعتها دائرة الجمارك الكورية.

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وقالت الوكالة إن النمو الحاد جاء مع عودة المستهلكين في جميع أنحاء العالم إلى حياتهم الطبيعية قبل الوباء، حيث قاموا بخلع الأقنعة أثناء شراء المزيد من مستحضرات التجميل، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت أن مبيعات المنتجات ذات الميزانية المحدودة، مثل أحمر الشفاه، تميل أيضاً إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وخلال فترة السبعة أشهر، استحوذت الولايات المتحدة على 42.2% من الصادرات، تليها اليابان والصين بنسبة 15.1% و9.5% على التوالي.

وأضافت أنه حتى يوليو، تم بيع أحمر الشفاه الكوري الجنوبي إلى 125 دولة، وهو ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً عن العام السابق البالغ 122 دولة، وهو رقم قياسي جديد.