قفزة قياسية في تداولات "كانتري غاردن" الصينية في هونغ كونغ.. ماذا حدث؟

قفزت أحجام التداولات على أسهم شركة "كانتري غاردن" الصينية – أحد أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد - إلى مستوى قياسي وسط المزيد من إجراءات التحفيز العقاري من قبل الصين والتفاؤل من مدفوعات الديون وتمديد فترة استحقاق السندات.

تم تداول حوالي 1.73 مليار من أسهم المطور، اليوم الاثنين، حيث ارتفع سعرها بنسبة 15%. وقد دفع ذلك السهم إلى ما فوق عتبة دولار هونغ كونغ، مما قلص انخفاضه منذ بداية العام إلى 62%.

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ومع ذلك، تواجه شركة "كانتري غاردن" ضغوط ديون متزايدة، حيث يتعين عليها دفع فائدة مجمعة بقيمة 22.5 مليون دولار على سندات الدولار خلال فترة سماح تنتهي هذا الأسبوع.

ولا تزال معظم الأوراق النقدية الدولارية مدرجة عند مستويات متعثرة للغاية تتراوح بين 9 سنتات إلى 13 سنتا، حتى بعد ارتفاعها يوم الاثنين.