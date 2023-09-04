هل تتشاجر أنت وزوجتك حول المال؟.. مليونيرة عصامية تكشف الحل!

كشفت المليونيرة العصامية فيفيان تو أنها لا تتشاجر أبدا مع شريكها بشأن ملف المال.

وقالت تو إنها لم تتشاجر أبدا معه لمدة ست سنوات حول هذا الموضوع، على الرغم من أنهما يتجادلان مرة واحدة كل عام.

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"ربما نخوض جدالا جديا واحدا كل عام، ولا يكون الأمر متعلقا بالمال"، بحسب تصريحاتها لـ "CNBC Make It" والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

وأوضحت أنه توجد بعض الاستراتيجيات التي تساعدهم على تجنب الوقوع في مشاكل بينهما بحسب تصريحاتها.

ناقشوا الشؤون المالية في وقت مبكر

تقول: "بعد شهر من علاقتنا، تكلمنا في كل شيء بوضوح". واستفسرنا عن رواتب بعضنا البعض.

"هذا ساعدنا على تحديد ما إذا كان لدينا قيم مشتركة حول المال أم لا، وما إذا كانت أولوياتنا المالية متوافقة".

نظام "لك، ولنا، ولنا"

من خلال هذا النهج، يكون لكل من تو وشريكها حسابات مصرفية منفصلة خاصة بهما، بالإضافة إلى حساب مشترك يودعان فيه. وتقول إنهم يستخدمون الحساب المشترك لدفع نفقاتهم المشتركة، مثل فواتير الخدمات وأقساط الرهن العقاري والأمور اليومية.

ومع علمهم بتخصيص المال لتغطية احتياجاتهم المنزلية، فلا يشعر أي شخص بالحاجة إلى مراقبة كيفية إنفاق الآخر لبقية أمواله.

"لدي حساب شخصي أستخدمه في أشياء تخصني، كأن أخرج لتناول العشاء مع صديقاتي. وهو لديه حساب مصرفي خاص به يستخدمه عندما يضطر إلى دفع رسوم لعبة الغولف". "لا أحد منا لديه مشكلة في ذلك."

تفضل تو وشريكها هذا النظام مقارنة بتقسيم النفقات بالتساوي. وتقول: "عندما تحصل على نسبة 50/50 في كل شيء، أعتقد أن ذلك يؤدي إلى عقلية غير صحية".

وتقول تو إن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك تقسيم النفقات على الإطلاق.

تحويل احتساب الميزانية إلى نشاط ممتع

وتطلب تو وشريكها، على الأقل مرة واحدة في الشهر، بيتزا حيث يجلسان معًا لمناقشة نفقاتهما واستثماراتهما وتكاليف الحياة. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يشاهدون فيلمًا.

وتقول إن تحويل احتساب الميزانية إلى نشاط ممتع يجعل الأمر يبدو وكأنه عمل روتيني.

"لا يقتصر الأمر على قدرتك على جعل الأمر أكثر رومانسية ومتعة، بل تتأكد أيضًا من أنك تتعامل فعليًا مع شؤونك المالية كل شهر".