"بنك مصر" للعربية: إقبال من مصريين وعرب في الخارج على شهادات الادخار الدولارية

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية محمد الأتربي، إن شهادات الإدخار الدولارية التي أصدرها البنك قبل شهر شهددت إقبالا كبيرة من شريحة الأفراد خارج الدولة خاصة في الإمارات.

وأضاف الأتربي في مقابلة مع "العربية" على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية في السعودية، أن مودعين لدى البنك قاموا بتحويل حساباتهم الجارية إلى شهادات ادخار، وهذا يزيد التكلفة على البنك.

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وأشار الأتربي إلى أن البنك أطلق شهادات الإيداع بالدولار بفائدة 7% لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى إقبال من مصريين وعرب في الخارج على شهادات الإيداع.

وفي الأسبوع الأخير من يوليو، طرح بنك مصر شهادة القمة الدولارية بعائد يبلغ 9% سنويًا، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما طرح بنك مصر شهادة "إيليت" الدولارية بعائد 7% سنويًا، وهي شهادة للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ شهادة "إيليت" الدولارية بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.