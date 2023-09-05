"Arm" تودع ملف الطرح في "ناسداك" بتقييم 54.5 مليار دولار

تخطط شركة "Arm Holdings Ltd" التابعة لمجموعة "سوفت بنك" لجمع ما يصل إلى 4.87 مليار دولار في طرح عام أولي أصغر بكثير مما كان يستهدفه مصمم شرائح الهاتف سابقاً.

وقالت الشركة في مذكرة قدمتها اليوم الثلاثاء إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، إنها ستقدم 95.5 مليون سهم إيداع أميركي بسعر يتراوح بين 47 إلى 51 دولاراً للسهم الواحد. وستقدر الصفقة شركة "Arm" بما يصل إلى 54.5 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق، وفقاً لحسابات "بلومبرغ نيوز"، وما اطلعت عليه "العربية.نت". ولدى شركات تغطية الاكتتاب خيار شراء ما يصل إلى 7 ملايين سهم إضافي.

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وبينما كانت شركة "Arm" تهدف في السابق إلى جمع ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، فقد تم تخفيض هذا الهدف جزئياً على الأقل لأن "سوفت بنك" قررت شراء حصة 25% التي يملكها "صندوق الرؤية" ثم الاحتفاظ بجزء أكبر من الأسهم في الشركة. وبعد الطرح العام الأولي، ستظل "سوفت بنك" تسيطر على حوالي 90% من أسهم "Arm"، حسبما جاء في الإيداع.

ولا يزال بإمكان الشركة جمع أموال أكثر أو أقل اعتمادًا على طلب المستثمرين في حملتها الترويجية. تدرس الشركة تسعير أسهمها في 13 سبتمبر وسيبدأ تداول السهم في اليوم التالي.

ويمثل التقييم الذي تسعى إليه شركة "سوفت بنك" حالياً انخفاضاً عن التقييم البالغ 64 مليار دولار الذي استحوذت به المجموعة على حصة 25% في الشركة التي لم تكن تمتلكها بالفعل من صندوق "الرؤية" البالغ قيمته 100 مليار دولار الشهر الماضي.

عشرة من عملاء "Arm" - بما في ذلك شركة "أبل"، و"إنفيديا"، و"AMD"، و"غوغل"، و"إنتل"، و"ميدياتك"، و"TSMC"، و"Sinopsys"، و"Cadence Design Systems"- وافقوا على أن يكونوا مستثمرين رئيسيين في الطرح، وأعربوا عن اهتمامهم بشراء ما يصل إلى 735 مليون دولار من الأسهم.

واختارت "Arm" لإدارة طرحها العام الأولي، كلاً من "باركليز"، و"غولدمان ساكس"، و"جي بي مورغان"، و"ميزهو فايننشال غروب"، مع 24 شركة ضامنة أخرى تحت هذا المستوى الأعلى. وتخطط شركة "Arm" لتغيير اسمها إلى "Arm Holdings Plc" قبل أن تبدأ التداول في سوق "ناسداك" تحت الرمز ARM.

تأسست شركة Arm في عام 1990 كمشروع مشترك بين "Acorn Computers"، و"Apple"، و"VLSI Technology"، وهي تعود إلى السوق العامة. وقد تم إدراجها في بورصة لندن وناسداك من عام 1998 حتى عام 2016، عندما استحوذت SoftBank على الشركة مقابل 32 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يكون إدراج شركة Arm هو الأكبر في الولايات المتحدة منذ طرح شركة صناعة السيارات الكهربائية "Rivian Automotive" بقيمة 13.7 مليار دولار في أكتوبر 2021. ومن المقرر أيضاً أن يصنف الاكتتاب العام الأولي بين أكبر الاكتتاب العام على الإطلاق في صناعة التكنولوجيا، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من الاثنين الأكبر: عرض "مجموعة علي بابا القابضة" بقيمة 25 مليار دولار في عام 2014 وطرح شركة "ميتا" لأول مرة بقيمة 16 مليار دولار في عام 2012، والتي كانت تعرف آنذاك باسم "فيسبوك".