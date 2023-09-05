دولة تمنح مؤسس "تشات جي بي تي" أول تأشيرة ذهبية

منحت إندونيسيا الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، التي تمتلك "ChatGBT"، سام ألتمان "تأشيرة ذهبية" بعد أسبوع من إطلاق البرنامج لجذب الاستثمار الأجنبي إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقال المدير العام للهجرة في إندونيسيا سيلمي كريم، في بيان بحسب "CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت"، إن الدولة تأمل، عبر هذه التأشيرة الذهبية، أن يتمكن ألتمان من المساهمة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في إندونيسيا.

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تأشيرة ألتمان الذهبية مدتها 10 سنوات. وباعتباره حامل التأشيرة، سيتمتع رجل الأعمال الأميركي بأولوية في المطار، إلى جانب فترات الإقامة الأطول، وسهولة الدخول والخروج.

ألتمان، الذي شارك في تأسيس شركة "OpenAI" لبناء "ChatGPT" مع إيلون ماسك، كان في إندونيسيا في وقت سابق من هذا العام كجزء من جولة سريعة في المدن الكبرى في آسيا، بما في ذلك بكين وطوكيو وسيول وسنغافورة.