"ميتا" تنهي خدمة شهيرة لـ "فيسبوك" في أكبر أسواق أوروبا

تخطط شركة "ميتا بلاتفورمز" للتوقف عن الترويج للمحتوى الإخباري للأشخاص في 3 دول أوروبية كبرى، وهي أحدث علامة على أن عملاق الشبكة الاجتماعية يحاول ترك الصناعة وراءه.

ستقوم الشركة "بإيقاف علامة تبويب الأخبار - إحدى ميزات فيسبوك لعرض المواد الإخبارية بشكل بارز - للمستخدمين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

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وكتبت الشركة في منشور غير موقع يوم الثلاثاء: "نحن نعلم أن الأشخاص لا يأتون إلى فيسبوك للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل يأتون للتواصل مع الناس واكتشاف فرص وعواطف واهتمامات جديدة".

في السنوات الأخيرة، تحول فيسبوك من وسائل الإعلام الإخبارية، حيث حول أعماله بشكل كبير للتركيز على الواقع الافتراضي والتنافس مع الشعبية المتزايدة لتطبيق "تيك توك"، واشتبكت ميتا أيضاً مع الناشرين حول كيفية تعويضهم، كما تقوم بحظر المواد الإخبارية في كندا بعد أن أقرت الحكومة قانوناً يلزم شركات التكنولوجيا بالدفع لمقدمي الأخبار.

وفي تدوينة يوم الثلاثاء، قالت ميتا إن اتفاقياتها الحالية مع الناشرين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا سيتم احترامها "حتى تنتهي صلاحيتها".