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(FILES) This file photo taken on November 20, 2017 shows logos of US online social media and social networking service Facebook. Facebook on February 27, 2018 announced a $3 million pilot project aimed at helping US newspapers boost paid digital subscriptions. The move was the latest by the huge social network to respond to concerns that it and other online platforms have hurt news organizations by dominating internet advertising. LOIC VENANCE / AFP
فيسبوك
فيسبوك

"ميتا" تنهي خدمة شهيرة لـ "فيسبوك" في أكبر أسواق أوروبا

الشركة تعهدت باحترام اتفاقياتها مع الناشرين حتى نهاية التعاقد

دبي - العربية.نت
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تخطط شركة "ميتا بلاتفورمز" للتوقف عن الترويج للمحتوى الإخباري للأشخاص في 3 دول أوروبية كبرى، وهي أحدث علامة على أن عملاق الشبكة الاجتماعية يحاول ترك الصناعة وراءه.

ستقوم الشركة "بإيقاف علامة تبويب الأخبار - إحدى ميزات فيسبوك لعرض المواد الإخبارية بشكل بارز - للمستخدمين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

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وكتبت الشركة في منشور غير موقع يوم الثلاثاء: "نحن نعلم أن الأشخاص لا يأتون إلى فيسبوك للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل يأتون للتواصل مع الناس واكتشاف فرص وعواطف واهتمامات جديدة".

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في السنوات الأخيرة، تحول فيسبوك من وسائل الإعلام الإخبارية، حيث حول أعماله بشكل كبير للتركيز على الواقع الافتراضي والتنافس مع الشعبية المتزايدة لتطبيق "تيك توك"، واشتبكت ميتا أيضاً مع الناشرين حول كيفية تعويضهم، كما تقوم بحظر المواد الإخبارية في كندا بعد أن أقرت الحكومة قانوناً يلزم شركات التكنولوجيا بالدفع لمقدمي الأخبار.

وفي تدوينة يوم الثلاثاء، قالت ميتا إن اتفاقياتها الحالية مع الناشرين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا سيتم احترامها "حتى تنتهي صلاحيتها".

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