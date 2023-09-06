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شركات

أسهم أحد أشهر أندية الدوري الإنجليزي تفقد 629 مليون دولار!

قيمته بلغت 6 مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام

دبي - العربية.نت
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تراجعت قيمة نادي "مانشستر يونايتد" في بورصة نيويورك بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (629 مليون دولار) بعد تقرير يفيد بأن عائلة غليزر المالكة للنادي قررت عدم البيع.

وكان مُلّاك النادي قد أعلنوا قبل تسعة أشهر أن بيع النادي بأكمله من بين الخيارات الموضوعة في الاعتبار كجزء من المراجعة الاستراتيجية للنادي، إضافة إلى أنهم سيسحبون أسهم النادي من السوق على أن يحاولوا البيع مجددًا في 2025، بحسب تقرير صحافي.

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ووصلت القيمة السوقية لشركة "يونايتد"، وهي قيمة الشركة في البورصة، إلى 3.15 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 18.22%، وكانت عائلة غليزر قيمت نادي "مانشستر يونايتد" في وقت سابق من العام الحالي بـ6 مليارات جنيه إسترليني، وفق وكالة الأنباء العمانية.

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