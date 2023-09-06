"أرقام كابيتال": الاقتصاد الأميركي أظهر قوة أكبر من توقعات المحللين

قالت المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" زينة رزق، إن الاقتصاد الأميركي أظهر قوة أكبر من توقعات المحللين، وبالتالي فإن بيانات سوق العمل سجلت انتعاشاً مهماً، كما أن إنفاق المستهلكين لم يتضرر كثيراً من خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة المستمر وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت زرق، في مقابلة مع قناة "العربية" أن إشارات الفيدارلي إلى التركيز على محاربة التضخم، أدت إلى اهتمام المستثمرين، بأدوات الدخل الثابث، مثل الصكوك والسندات.

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كانت "أرقام كابيتال" أشارت في تقريرها الأخير، إلى أن هناك استمرارا في قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، كما لم يظهر تضرر كبير للمستهلكين من قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس.

وأضافت "أرقام كابيتال" أن أدوات الدخل الثابث وفي مقدمتها السندات والصكوك حظيت باهتمام المستثمرين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام الجاري، إلا أن الصورة انعكست في الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأوضحت أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك تعود إلى استمرار قيام الفدرالي بالتلميح إلى أن معركته ضد التضخم لن تنتهي على المدى القريب.