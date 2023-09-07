خبير للعربية: لهذه الأسباب نرى "صعوداً منفرداً" للدولار

قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك"، ياسر الرواشدة، إن القوة التي يتمتع بها الدولار، جاءت بدعم من البيانات الاقتصادية الأميركية التي بثت الأمل في الأسواق، لافتا لوجود دلائل تشير إلى أن دورة التشديد النقدي ربما وصلت إلى نهايتها في ظل هذه البيانات الإيجابية.

وأضاف الرواشد في مقابلة مع قناة "العربية": "أن الأرقام التي جاءت أقل من التوقعات في منطقة اليورو، وحتى في الاقتصادات الآسيوية، وخاصة البيانات الضعيفة للاقتصاد الصيني، أعطت الدولار دفعاً، وهذا ما جعلنا نرى أن العملة الوحيدة التي تغرد مرتفعة خارج السرب، هي العملة الأميركية".

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وتابع: "كل الدلائل تشير إلى أن الدولار سيظل مدعوماً بالاتجاه للصعود خلال الأسبوع القادم، حتى موعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإذا افترضنا جدلاً أن "الفيدرالي" رفع سعر الفائدة، فذلك بلا شك سيعطي دعماً لليورو مقابل الدولار".

وصعد الدولار لذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.05% إلى 104.91 متمسكا ببعض المكاسب التي حققها خلال الجلسة السابقة إثر الصعود لذروة ستة أشهر مع تسجيل قطاع الخدمات الأميركي لزخم قوي في أغسطس/آب على غير المتوقع.