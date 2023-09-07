خاص
مسؤول للعربية: 2.5 مليار دولار مبيعات مصر من الأراضي بالعملة الأجنبية منذ مطلع العام
تمثل 30% من المبيعات
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال معاون وزير الإسكان المصري والمشرف على مكتبه، الدكتور وليد عباس، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت 300 فرصة استثمارية منذ مطلع العام الحالي وتقدم للهيئة 1300 طلبا لتخصيص أراضى 30% عرضت السداد بالدولار.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن حصيلة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية بلغت 2.5 مليار دولار منذ مطلع عام 2023.
مادة اعلانية
وذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح الأراضي للمطورين العقاريين المصريين والأجانب و تحدد سعر الأرض بالجنيه المصري أو ما يعادله بالدولار الأميركي إذا كان السداد عبر تحويل من الخارج.
أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية قدمت تيسيرات للمطورين دعمت القطاع العقاري الفترة الماضية، منها مد أجل سداد أقساط الأراضي وزيادة نسبة البناء على الأرض، وهو ما منع حدوث تعثرات في القطاع العقاري المصري.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
المستشار الألماني: قمة مجموعة العشرين ما زالت مهمة برغم غياب روسيا والصينقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين.وأضاف شولتس أن مجموعة ... اقتصاد
-
عملات الأسواق الناشئة تقترب من محو مكاسب 2023 مع تفاقم المخاطرمخاوف التشديد النقدي من "الفيدرالي" وحظر الصين التوسع في استخدام العملات الأجنبية يدعم استمرار الخسائر قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية