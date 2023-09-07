مسؤول للعربية: 2.5 مليار دولار مبيعات مصر من الأراضي بالعملة الأجنبية منذ مطلع العام

قال معاون وزير الإسكان المصري والمشرف على مكتبه، الدكتور وليد عباس، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت 300 فرصة استثمارية منذ مطلع العام الحالي وتقدم للهيئة 1300 طلبا لتخصيص أراضى 30% عرضت السداد بالدولار.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن حصيلة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية بلغت 2.5 مليار دولار منذ مطلع عام 2023.

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وذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح الأراضي للمطورين العقاريين المصريين والأجانب و تحدد سعر الأرض بالجنيه المصري أو ما يعادله بالدولار الأميركي إذا كان السداد عبر تحويل من الخارج.

أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية قدمت تيسيرات للمطورين دعمت القطاع العقاري الفترة الماضية، منها مد أجل سداد أقساط الأراضي وزيادة نسبة البناء على الأرض، وهو ما منع حدوث تعثرات في القطاع العقاري المصري.

