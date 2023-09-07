مصر: سنحصل على 1.5 مليار دولار تمويلاً من مؤسسات دولية الشهر المقبل

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده ستحصل على مليار دولار من سندات بالين واليوان قبل نهاية 2023.

وأضاف معيط في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أنه يجري التفاوض مع البنك الآسيوي للبنية التحتية لإصدار ضمان للسندات باليوان الصيني.

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استطلاع: التضخم في مصر سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد خلال أغسطس

وقال "نحتاج لضمان بنصف مليار دولار لإصدار سنداتنا باليوان الصيني"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تأمين الضمانات لإصدار السندات بالين الياباني.

وأكد وزير المالية المصري التفاوض مع مؤسسات دولية لتأمين تمويل بـ 1.5 مليار دولار سنحصل عليه الشهر المقبل.

وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.

وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، أول أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس/آب، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.

وأظهر متوسط ​​توقعات 14 محللا شاركوا في الاستطلاع أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.1% بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.5% في يوليو/تموز و35.7% في يونيو/حزيران. وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.95%.

وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس/آب ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%. ومنذ مارس/آذار 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.