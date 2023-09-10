اكتشاف أكبر جوهرة روسية خلال عقد من الزمن.. هذا حجمها!

قالت شركة الماس العملاقة الروسية "ألروسا" Alrosa PJSC إنها استخرجت ماسة ذات جودة عالية تبلغ 390.7 قيراط، وهي أكبر قطعة يتم استخراجها في روسيا منذ عقد من الزمن.

وعثرت الشركة الخاضعة لعقوبات مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا على الماس في منجم مايات في "ياقوتيا". وقالت الشركة في بيان يوم الأحد إن الحجر ذو شكل غير قياسي ويحده هالة صفراء بنية. إنها أكبر ألماسة ذات جودة عالية يتم استخراجها في روسيا منذ عام 2013.

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وأضاف "ألروسا" في البيان: "إن مزيج الكتلة والشكل واللون يجعل الحجر فريداً".

ركزت شركة "ألروسا" التي تسيطر عليها الدولة، والتي تنتج تقريبا نفس الكمية من الأحجار الكريمة التي تنتجها شركة "دي بيرز" الرائدة في الصناعة، في السنوات الأخيرة على قطع وتسويق أكبر أحجارها الكريمة في دور المزادات الدولية، بما في ذلك دار "كريستيز".

العقوبات التي فرضتها دول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تحظر استيراد الماس الروسي عالي الجودة، يمكن أن تعرقل أي بيع محتمل للحجر المكتشف حديثاً.

وقد واجهت محاولات وقف بيع الأحجار الكريمة الروسية في أوروبا مقاومة من الدول المستوردة مثل بلجيكا، التي تقول إن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تحويل التجارة إلى مكان آخر. لكن هناك تكهنات متزايدة بأن دول مجموعة السبع - كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - والاتحاد الأوروبي سيعلنون عن المزيد من القيود هذا الشهر.

وتلقت مبيعات "ألروسا" ضربة قوية بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية لأول مرة، لكنها تعافت من خلال تحويل الأحجام إلى آسيا، وخاصة الهند.