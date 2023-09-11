"الوطنية للإسكان" للعربية: طرح مزيد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف وحدة

قال محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن الشركة أعلنت عن مشروعات بقيمة إجمالية 42 مليار ريال ومعظمها مشاريع سكنية في مدينة الرياض ومكة والمدينة المنورة ومناطق أخرى بالمملكة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض سيتي سكيب العالمي بمدينة الرياض أن أكبر اتفاقية وقعتها الشركة الوطنية للإسكان كانت مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء مدينة سكنية على مساحة 10 ملايين متر مربع بضاحية الفرسان ليضم 27 ألف وحدة سكنية.

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وأشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان أعلنت عن مركز خزام للأعمال والمدينة الرياضية في ضاحية خزام ومشروعات أخرى في مناطق بالمملكة، مع استمرار الشركة في طرح المزيد من الوحدات السكنية والمشاريع لتصل إلى الهدف المعلن بإنجاز 300 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2025 والمساهمة في ضخ معروض عقاري كبير يناسب الشرائح المختلفة من العملاء والمستفيدين في كافة مناطق المملكة.

وأوضح أن الشركة قبل البدء في أي مشروع تدرس الطلب في المنطقة والقدرات الشرائية لتقديم معروض مناسب للطلب القائم لكافة الشرائح.

وتابع "لدينا مشاريع تبدأ أسعارها من 300 إلى 350 ألف ريال للشقق السكنية، وبين 750 ألفا ومليون ريال للفلل".

وذكر أن معرض سيتي سيكيب يشهد عروضا لبعض المشاريع والضواحي، وأن الشركة تعمل بشكل كبير على كافة الشرائح المنتنوعة والطلب القائم في كل مدينة.

وحول تمويل المشروعات قال البطي إن الشركة الوطنية للإسكان في المرحلة السابقة وصلت 140 ألف وحدة سكنية كان البيع على الخارطة ممولا رئيسيا لهذه المشاريع، بالإضافة إلى بعض التمويلات التي تقدمها الشركة الوطنية للإسكان أو المطورون الفرعيون لتغطية أي فارق في التدفقات النقدية.

وأوضح أن أغلب المشاريع السكنية تمول من البيع على الخارطة، وسنعمل على وسائل تمويل أخرى للمشاريع التجارية أخرى مثل الصناديق وغيرها.