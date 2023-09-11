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بنك "منشآت" للعربية: قدمنا تمويلاً بـ 300 مليون ريال منذ مطلع 2023

أكد أن أكثر من 1000 منشأة استفادت من القروض التمويلية

دبي - العربية.نت
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كشف الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، عبد الرحمن بن منصور في مقابلة مع "العربية"، عن توقيع البنك اتفاقية مع بنك الصناعات للمنشآت الصغيرة في الهند.

وقال منصور إن الاتفاقية الموقعة مع بنك الصناعات للمنشآت الصغيرة في الهند تهدف للاستفادة من خبرات الطرف الهندي في مجال التكنولوجيا وذلك لتطوير المنصة الإلكترونية للبنك.

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وأضاف أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدم تمويلا بـ 300 مليون ريال منذ مطلع 2023 وحتى نهاية أغسطس الماضي.

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وأوضح أن أكثر من 1000 منشأة استفادت من القروض التمويلية.

وتابع :"نهدف للوصول إلى المستفيدين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لذلك قمنا بالتعاون مع الطرف الهندي لتزويدنا بالخبرات والتقنية اللازمة وصناعة منصة الكترونية نتعاون فيها بخبراتهم لتقديم كافة الخدمات والمنتجات وعمليات التمويل من خلالها".

"لدينا خطه كامله لتغطيه جميع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نهدف إلى سد الفجوة التمويلية والعمل على رفع الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% يوم إلى 35% بحلول 2030".

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