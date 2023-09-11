خبير للعربية: اكتتاب "أديس القابضة" يمثل فرصة رغم ارتفاع السعر

قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن شركة أديس القابضة شركة واعدة، وسعر الطرح ربما يكون عند مكرر أعلى من 30 مرة، ولكن يجب النظر إلى أمر مهم جدا، وهو أن أكثر من 90% من متحصلات الاكتتاب سوف تذهب لسداد القروض وبالتالي ستنخفض القروض بنسبة تزيد على 40%.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أنه خلال الأشهر الستة الماضية كانت تكلفة القروض لدى الشركة نحو 321 مليون ريال، وهذا إذا تمت مضاعفته بنهاية العام تكون القروض نحو 640 مليون ريال ومن ثم فإن توجيه حصيلة الطرح إلى سداد القروض سوف تساهم بشكل كبير جدا في تخفيض بنحو 240 مليون ريال من فوائد الديون في العام المقبل، مما يصب في صالح الأرباح التي ستنمو في العام المقبل بما يتراوح بين 40 و50% ما يسهم في زيادة قيمة الشركة وتوسعها مستقبلا.

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وأوضح أن الشركة مقبلة على توسعات وجزء من الطرح العام الأولي تقريبا ثلثاه زيادة رأسمال وليس كله تخارجا من الملاك.

وتحدد النطاق السعري لطرح شركة أديس القابضة بين 12.5 و13.5 ريال للسهم.

وقال إن زيادة مستهدفات أرامكو لإنتاج النفط سوف تصب في مصلحة شركة أديس القابضة نظرا لعقودها الكبيرة مع أرامكو.

وأوضح أن سعر الطرح ربما يكون عاليا لكن النظرة المستقبلية للشركة واعدة وبالتالي حتى وإن كان سعر الطرح مرتفعا فإنه يصب في صالح خفض المديونية على الشركة ما يعزز نمو أرباحها في الفترة المقبلة.

وقال الرقيب إن التزام أرامكو خلال السنوات الماضية بتوزيعات محددة، ودعمها شهية المستثمرين تجاه السهم بتوزيعات مرتبطة بالأداء أعطى السهم جاذبية، موضحا أن تداول أنباء طرح حصة من أرامكو جعل مستثمرين يتعاطون معها بشكل سلبي وبالتالي حدث تراجع في السهم لأن الطرح سيسحب سيولة من السوق، وإذا صدقت الأنباء بطرح حصة بقيمة 50 مليار دولار سيكون الطرح الأكبر في التاريخ.