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خاص

خبير للعربية: رفع الفائدة في مصر لن يخفض معدلات التضخم

قال إن التقييم بسعر الجنيه بعد الخفض أظهر تضخماً في أصول الشركات

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الأبحاث في شركة "المروة" لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن رفع أسعار الفائدة في مصر ليس له تأثير قوي على معدلات التضخم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى لو رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.

وأضاف رفيق في مقابلة مع "العربية" أن تخفيض قيمة الجنيه المصري خلال الربع الأول من 2023، كان له أثر إيجابي على السوق وعلى نتائج أعمال الشركات، خاصة قطاع الشركات التي تعتمد على التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 37.4% خلال أغسطس اقتصاد اقتصاد مصر ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 37.4% خلال أغسطس
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وتابع "تقييم الأصول بالجنيه بعد تخفيض الجنيه، جعلنا نرى نمواً كبيراً في أصول الشركات خلال الفترة الماضية، مضيفاً وهذا هو أيضاً ما جعلنا نرى مؤشر البورصة الرئيسي يصل إلى مستويات قياسية، اقتربت من 20 ألف نقطة".

يشار إلى أن بيانات صادرة أمس الأحد عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أظهرت ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس/آب الماضي من 36.5% في يوليو /تموز من العام الجاري.

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