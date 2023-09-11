خاص
مسؤول للعربية: السعودية والهند توقعان 53 اتفاقية في منتدى الاستثمار
تضمنت 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص
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كشف وكيل وزارة الاستثمار السعودية بدر البدر، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن توقيع المملكة والهند 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات استثمارية وعقارية وسياحية وتجارية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى نيودلهي.
وقال البدر إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على هامش منتدى الاستثمار الهندي السعودي، تضمنت نحو 47 اتفاقية للقطاع الخاص، و6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص.
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وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع.
وأضاف أن عدد المشاركين في منتدى الاستثمار الهندي السعودي بلغ أكثر من 1000 مشارك.
وأشار إلى الإعلان عن مبادرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين السعودية والهند.
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