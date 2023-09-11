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اقتصاد مصر

واردات مصر تهوي 38% لـ 5.2 مليار دولار في يونيو

بفعل انخفاض قيمة واردات بعض السلع أهمها منتجات البترول والقمح

القاهرة - العربية.نت
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أظهرت بيانات حديثة، تراجع القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت نحو 5.23 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 38.1%.

ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، أهمها انخفاض واردات مصر من منتجات البترول بنسبة 37.8%، مع تراجع واردات القمح بنسبة 9%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 42.7%، بالإضافة إلى واردات الذرة بنسبة 42.4%.

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في المقابل، فقد ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها واردات الغاز الطبيعي التي صعدت بنسبة 33.5%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 10.6%، وسيارات الركوب بنسبة 29.8%، وأنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 76.7%.

وسجلت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 4.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 47.7%.

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع في شهر يونيو الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 27.6%، وبطاطس بنسبة 11.5%، وبقول جافه بنسبة 77.3%.

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