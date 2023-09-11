وزير الإسكان السعودي للعربية: نعمل على تخفيض أسعار الوحدات السكنية

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية ماجد الحقيل، إن الوزارة تعمل على دعم الأسر لتملك المنازل ضمن خطتها الاستراتيجية التي تعتمد على 9 باقات منها تخفيض سعر الوحدات السكنية والاتفاق مع البنوك على تخفيض تكلفة القرض العقاري وغيرها.

وأضاف الحقيل في مقابلة مع "العربية" خلال معرض سيتي سكيب العالمي: "خفضنا سعر الوحدات السكنية لتتراوح بين 500 ألف إلى 1.2 مليون ريال".

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وأوضح أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل إلى 600 مليار ريال ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع مع البرامج المطبقة.

وتابع: "نعمل مع البنوك المحلية لتقليل تكلفة القروض العقارية وزيادة الودائع".

وأضاف أن الوزارة نجحت في إعادة ضخ 30 مليار ريال من السيولة في البنوك.