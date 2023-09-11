"ذاخر للتطوير" للعربية: أطلقنا مشاريع بقيمة 1.5 مليار ريال
العبودي قال إن المرحلة الأولى من مشروع "ذاخر" تنتهي العام الحالي
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "ذاخر للتطوير" عبد العزيز العبودي، في مقابلة مع "العربية"، على هامش سيتي سكيب، عن إطلاق مشاريع جديدة بقيمة 1.5 مليار ريال قبل سيتي سكيب.
وقال العبودي إن المرحلة الأولى من مشروع "ذاخر" تنتهي العام الحالي، وبلغت قيمتها 5 مليارات ريال، مضيفا: "من المقرر انطلاق المرحلة الثانية للمشروع في العام المقبل".
وبين أن تطوير مشروع "ذاخر" يحتاج لـ 10 سنوات، وتقدر التكلفة بنحو 26 مليار ريال.
وتابع: "المشاريع التطويرية في مكة المكرمة يجب ألا تقتصر على تقديم منتج سكني فقط، وإنما تصبح منظومة شاملة تعزز جودة الحياة في مكة المكرمة، وهذا ما حرصنا عليه في مشروع ذاخر منذ البداية".
وأضاف أنه تم إطلاق "فندق ومساكن راديسون" ضمن المشروع بقيمة تتجاوز 200 مليون ريال، كما تم إطلاق مشروع لتطوير منطقة عشوائيات بالتعاون مع أحد الصناديق المالية بقيمة 7 مليارات ريال.
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