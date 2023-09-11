"مورغان ستانلي" تتوقع أن يضيف هذا الكشف 500 مليار دولار إلى قيمة "تسلا"!

قد يضيف الكمبيوتر العملاق "Dojo" التابع لشركة "تسلا" ما يصل إلى 500 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة من خلال الاعتماد بشكل أسرع على الروبوتات وخدمات الشبكات، وفقاً لمورغان ستانلي.

ويمكن لـ "Dojo" فتح "أسواق جديدة قابلة للتوجيه، تماماً كما فعلت خدمة "AWS" لشركة "أمازون"، كما كتب محللون من بينهم آدم جوناس ودانييلا إم هايجيان في مذكرة، وقاموا بترقية السهم إلى "زيادة الوزن" ورفع السعر المستهدف لمدة 12 شهراً إلى أعلى من 400 دولار للسهم الواحد من 250 دولاراً. يأتي ذلك، فيما تضاعف سعر سهم تسلا بالفعل هذا العام وأغلق عند 248.50 دولاراً يوم الجمعة.

مادة اعلانية

وكتبوا أن الكمبيوتر العملاق، المصمم للتعامل مع كميات هائلة من البيانات في أنظمة القيادة التدريبية، قد يضع تسلا في "ميزة غير متماثلة في سوق يحتمل أن تبلغ قيمته 10 تريليون دولار، ويمكن أن يجعل البرامج والخدمات أكبر محرك قيمة لتسلا من الآن فصاعداً".

وأضافوا أن الإصدار التالي من نظام القيادة الذاتية الكامل لشركة تسلا، والمتوقع بحلول نهاية العام، ويوم الذكاء الاصطناعي للشركة في أوائل عام 2024، يستحق المتابعة.

لقد ذكرت تسلا كيف تمنحها Dojo ميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القيادة الذاتية منذ عام 2021 على الأقل. وفي يوليو من هذا العام، أخبر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك المستثمرين أن شركة صناعة السيارات تخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار في المشروع بحلول نهاية عام 2024.

يذكر أن متوسط توقعات المحللين لسعر سهم تسلا المستهدف هو 268.42 دولاراً.

وقال محللو مورغان ستانلي: "كلما نظرنا إلى دوجو، أدركنا كم أن سعر سهم تسلا منخفض".