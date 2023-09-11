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خاص

"وافي" للعربية: تسليم 25 ألف وحدة سكنية لوزارة الإسكان تمهيدا لتوزيعها

قال إن البيع على الخارطة اكتسب ثقة كافة الجهات في المملكة

دبي - العربية.نت
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قال الأمين العالم لبرنامج "وافي" للبيع والتأجير على الخارطة، في السعودية، نايف شريف، إن البيع على الخارطة اكتسب ثقة كافة الجهات في السعودية، سواء التمويلية أو الخدمية، وكذلك الفاعلين في القطاع العقاري، والمشترين.

وأضاف شريف في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "سيتي سكيب الرياض" أنه تم مؤخراً من خلال البرنامج تسليم 25 ألف وحدة سكنية لوزارة الإسكان من أجل توزيعها على المستحقين.

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وتابع: يضاف إلى ذلك مشاريع القطاع الخاص، والمنتجات الأخرى التي يقدمها برنامج البيع على الخارطة، سواء تعلق الأمر بتطوير وحدات سكنية، أو محلات تجارية، أو مساحات مكتبية.

يشار إلى معرض سيتي انطلق أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض، وشهد اليوم الأول من المعرض توقيع اتفاقيات بأكثر من 65 مليار ريال، وتشارك فيه 170 دولة.

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